Miss Mundo 2026: Mística Núñez derrocha elegancia en su desfile en traje de gala

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La Miss Venezuela Mística Núñez hace su desfile en traje de gala en la gran final del Miss Mundo 2026 que se desarrolla en Vietnam.

Mística elegante en el desfile de gala

La belleza de 24 años y piel blanca, sale a escena luciendo un ajustado vestido creación del zuliano Nidal Nouaihed, que tiene como punto focal una larga capa de plumas.

El cabello recogido, maquillaje suave y pequeños complementan accesorios el look ganador de la falconiana.

Mística desfila junto al grupo de América y el Caribe, buscando esa séptima corona azul para el país.

En pocos minutos llega el anuncia de las semifinalistas al top 40, del concurso que tiene bajo lema la “Belleza con propósito”.