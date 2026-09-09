Presentadora de Telemundo defiende a la Miss Venezuela Clara Vegas

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La actual Miss Venezuela, Clara Vegas, consiguió llamar nuevamente la atención por los cambios que ha mostrado durante su preparación, y esta vez recibió un inesperado respaldo de la presentadora dominicana Chiky BomBom.

La conductora de “En Casa con Telemundo” aprovechó su segmento como DJ para dedicarle unas palabras a la reina venezolana, haciendo énfasis en el proceso que, según su percepción, ha desarrollado la criolla desde que obtuvo la corona.

Asegura que Clara Vegas fue subestimada

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el señalamiento de Chiky BomBom sobre la percepción que existía alrededor de la venezolana después de su coronación.

“Al principio la subestimaban. Los mismos venezolanos”, afirmó la presentadora durante la emisión del programa. De esa manera, puso sobre la mesa las dudas y cuestionamientos que acompañaron a Vegas en las primeras etapas de su reinado.

La dominicana también destacó que la imagen que actualmente proyecta la Miss Venezuela es resultado de un proceso de preparación. “Ella no estaba así cuando ganó. Se guardó. Se escondió. Se preparó”, expresó.

Sus palabras apuntan directamente al esfuerzo que habría realizado la joven detrás de cámaras, mientras las opiniones sobre su desempeño y apariencia continuaban creciendo en redes sociales.

“Se guardó, se escondió y se preparó”

Chiky BomBom volvió a insistir en la idea de que Clara Vegas eligió trabajar en silencio en lugar de responder a quienes cuestionaban su potencial.

“La niña hizo como se hace. Se guardó. Se escondió. Se preparó y viene a llevárselo todo”, reiteró la conductora, resaltando de esta manera la disciplina que, desde su perspectiva, existe detrás de la transformación que ha mostrado la representante venezolana.

La mirada puesta en el Miss Universo 2026

La transformación de Clara Vegas no ha pasado desapercibida entre los seguidores de los concursos de belleza. La venezolana continúa preparándose para representar al país en el Miss Universo 2026, mientras su evolución genera cada vez más comentarios entre los fanáticos del certamen.

Recordemos que, la hija de Andreina Goetz viajará en noviembre a Puerto Rico a trabajar incasablemente para traerle a Venezuela la corona número 8 del máximo certamen internacional.