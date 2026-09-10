Famosa exreina de belleza ahora verá a su hija competir en el Miss Venezuela 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Venezuela 2026 no solo está reuniendo a una nueva generación de aspirantes, también está despertando recuerdos entre quienes alguna vez soñaron con llevar la corona.

Ese es el caso de Daniela Medina, quien recordó su experiencia en el certamen de 1992 luego de que su hija, Gabriela Vegas, se convirtiera en una de las candidatas oficiales de esta edición.

Ese es el caso de Daniela Medina, quien volvió la mirada a su experiencia en el certamen de 1992 luego de que su hija, Gabriela Vegas, se convirtiera en una de las candidatas oficiales de esta edición.

La exreina de belleza habló sobre este momento en un reciente video publicado en TikTok donde expresó la enorme felicidad que siente al ver a su hija comenzar este camino, el cual también transitó su prima Clara Vegas, actual Miss Venezuela.

Una familia ligada al Miss Venezuela

La historia de Gabriela Vegas con los concursos de belleza tiene raíces que van mucho más atrás de su reciente postulación. Su abuela, es decir, la madre de Daniela Medina, fue Miss Vargas en 1963, mientras que Medina representó al Municipio Libertador en el Miss Venezuela 1992.

Con tres generaciones vinculadas al certamen, Daniela considera que el sueño de participar en el Miss Venezuela forma parte de la identidad venezolana. “Todas las niñas venezolanas sueñan con el Miss Venezuela”, expresó Daniela.

Ahora, 32 años después de su propia experiencia, Medina observa desde otra perspectiva cómo su hija se prepara para enfrentar una competencia que ella misma conoció de primera mano.

El consejo que Daniela Medina le dio a su hija

Más allá de la emoción, Daniela quiso transmitirle a Gabriela algo que considera fundamental y es disfrutar el proceso, pero asumirlo con disciplina y responsabilidad.

La exreina recomendó a su hija y al resto de las candidatas aprovechar cada una de las oportunidades que ofrece la Organización Miss Venezuela. Para ella, la preparación no se limita a la pasarela o a la imagen física, sino que implica convertirse en una mujer preparada para representar al país.

También hizo énfasis en aspectos como la puntualidad, la alimentación y mantenerse informadas sobre lo que ocurre en el mundo, debido a la responsabilidad que implica convertirse en una embajadora de Venezuela.

“No aproveché la oportunidad”

Uno de los momentos más sinceros de su relato llegó cuando Daniela recordó cómo vivió su propia participación en el certamen.

En 1992 era estudiante de Derecho y explicó que, debido a la formación que recibió en casa, los estudios tenían prioridad. Su madre era maestra y, según contó, la premisa más clara que existía en su familia era que la educación era lo más importante.

Por esa razón, Medina reconoció que en aquel momento no comprendió completamente la oportunidad que tenía frente a ella. “No era mi prioridad”, explicó al recordar aquella etapa, admitiendo que quizás pudo haber aprovechado mucho más su participación.

Precisamente esa experiencia es ahora una de las razones por las que insiste en que Gabriela y las demás candidatas deben prepararse desde el comienzo, estudiar idiomas y asumir con seriedad el proceso.