La curiosa coincidencia de una candidata al Miss Venezuela con dos reinas icónicas

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El Miss Venezuela 2026 comienza a sumar nombres que prometen dar de qué hablar y uno de ellos es el de Sofía Valentina Fernández Mendoza, quien se convirtió recientemente en la nueva Miss La Guaira.

Lleva a dos reinas en sus apellidos

Más allá de su belleza y experiencia en los concursos, su nombre guarda una coincidencia que llamó la atención de los seguidores del miss y es la combinación de sus apellidos con dos mujeres que hicieron historia para Venezuela en el Miss Universo.

Sofía lleva “Fernández” y “Mendoza”, los mismos apellidos de Stefanía Fernández y Dayana Mendoza, protagonistas del inolvidable Back to Back en el certamen universal en los años 2008 y 2009.

La nueva Miss La Guaira 2026

La joven de 22 años fue coronada como Miss La Guaira 2026 durante una gala organizada por la Organización Miss La Guaira, presidida por Félix Escobar. Con una estatura de 1.78 metros, Sofía cursa Estudios Internacionales y también cuenta con preparación en el área de biología marina.

Su llegada al certamen nacional no parte desde cero. Fernández Mendoza fue Virreina Hispanoamericana 2025 y también cuenta con participación previa en otros concursos, experiencia que ahora buscará aprovechar mientras se prepara para iniciar la competencia.

Durante la competencia regional, su desempeño fue reconocido con varios galardones. La nueva reina obtuvo los títulos de Miss Prensa, Miss Personalidad y Mejor Pasarela, además de avanzar como una de las cinco finalistas de la noche.

Nacida en Caraballeda, Sofía tiene además un vínculo especial con La Guaira. Aunque creció en Los Teques, representa al estado en el que nació y llega a la competencia nacional con la intención de llevar consigo el sentimiento de su tierra.

Dos apellidos que recuerdan una hazaña

La coincidencia se vuelve todavía más especial al recordar lo ocurrido hace casi dos décadas. Dayana Mendoza conquistó la corona de Miss Universo en 2008, mientras que un año después Stefanía Fernández hizo historia al convertirse en su sucesora venezolana.

Con aquella victoria de 2009, Venezuela consiguió algo que quedó registrado como uno de los momentos más emblemáticos de su historia en los concursos de belleza y, además, se alzó con un Récord Guinness al ser el único país en lograr esta hazaña en el historial de Miss Universo.