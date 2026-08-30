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Funvisis reporta sismo este 30 de agosto en La Guaira

Según el informe preliminar publicado por Funvisis, a las 3:44 de la tarde y con una profundidad de 12,3 kilómetros, se produjo un sismo en el Litoral Central

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Meridiano

Domingo, 30 de agosto de 2026 a las 07:14 pm
Funvisis reporta sismo este 30 de agosto en La Guaira
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En la tarde de este 30 de agosto, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un movimiento telúrico con epicentro en La Guaira. Usuarios en redes sociales alertaron que el sismo también se sintió en zonas de Caracas.

Según el informe preliminar publicado por Funvisis, a las 3:44 de la tarde y con una profundidad de 12,3 kilómetros, se produjo un sismo en el Litoral Central. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de este evento sísmico.

Datos sismológicos:

  • Hora: 15:44
  • Magnitud: 3,0
  • Epicentro: La Guaira

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