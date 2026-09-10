Los obstáculos que superó esta candidata al Miss Venezuela 2026 para llegar al casting

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Llegar a tiempo al casting del Miss Venezuela 2026 se convirtió en una verdadera carrera contra el reloj para Gabriela Vegas. La prima de Clara Vegas, actual Miss Venezuela, tuvo que atravesar varios inconvenientes durante su viaje de Estados Unidos a Caracas.

La aspirante recibió la convocatoria cuando se encontraba en Miami y apenas tenía unos días para presentarse personalmente en la quinta. Sin vuelos directos disponibles hacia el país comenzó una travesía que incluyó escalas, cambios de transporte y hasta un vuelo de emergencia.

El complicado recorrido de Gabriela Vegas

La noticia de que debía asistir al casting llegó a Gabriela Vegas la noche de un lunes. La convocatoria establecía que tenía que estar en Caracas el jueves a las 9:00 de la mañana, por lo que preparó rápidamente su equipaje y compró un itinerario con tres tramos.

Su ruta comenzó en Miami con destino a Panamá y posteriormente continuó hacia Maracaibo, estado Zulia. Desde allí tenía previsto realizar el recorrido terrestre hasta Caracas para llegar a tiempo a la cita.

Sin embargo, el plan comenzó a complicarse al aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Chinita. El conductor que debía trasladarla canceló el servicio y la familia tuvo que buscar alternativas para evitar que la joven perdiera la oportunidad de presentarse ante el jurado.

La hermana de su niñera colaboró en la búsqueda de opciones, mientras que la madre de Gabriela contactó a un familiar que se encontraba en la zona para ayudar con el traslado hacia el terminal terrestre de El Zandil.

Una fotografía cambió el rumbo de la historia

Para el miércoles a las 5:00 de la tarde, la situación parecía prácticamente imposible. Faltaban menos de 14 horas para el casting y no había autobuses ni vehículos particulares disponibles para completar el viaje hasta Caracas.

Fue entonces cuando una fotografía enviada entre familiares a través de una aplicación de mensajería terminó siendo clave.

Una prima logró identificar dónde se encontraba Gabriela y avisó que un vuelo chárter privado, operado por allegados, estaba próximo a salir desde el aeropuerto zuliano con destino a la capital.

El problema era que el avión despegaría en apenas 15 minutos y Gabriela todavía estaba a unos 50 minutos del aeropuerto debido al tráfico.

Un apagón le dio el tiempo que necesitaba

En medio de la carrera hacia el aeropuerto ocurrió un hecho inesperado que terminó jugando a favor de la aspirante. Un apagón afectó las instalaciones de la terminal aérea de Maracaibo y retrasó las operaciones de la pista.

Ese retraso permitió que Gabriela llegara a tiempo para abordar la aeronave. El vuelo la llevó hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira, desde donde sus colaboradores completaron el traslado terrestre hasta Caracas.

La joven consiguió presentarse puntualmente la mañana del jueves en la Quinta Miss Venezuela y superar las evaluaciones realizadas por el jurado técnico.

Gabriela ya es candidata del Miss Venezuela 2026

El esfuerzo tuvo recompensa. Después de superar las pruebas, Gabriela Vegas recibió la banda que la acredita oficialmente como participante del Miss Venezuela 2026.

La joven agradeció el respaldo que recibió durante todo el recorrido, no solo de familiares y personas cercanas, sino también de ciudadanos que contribuyeron a que pudiera completar cada tramo de su viaje.