Osmel Sousa pone en duda al Miss Venezuela tras iniciar la temporada de la belleza

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La temporada de la belleza en Venezuela apenas comienza y ya suma una polémica más sobre la mesa, esta vez, por los recientes comentarios que lanzó Osmel Sousa, quien por muchos años estuvo al frente de la Organización Miss Venezuela.

El cubano, una de las figuras más influyentes en la historia del icónico certamen, cuestionó públicamente la manera en la que actualmente se desarrolla la selección de las candidatas que aspiran a convertirse en la próxima reina nacional.

Osmel Sousa cuestiona la dinámica de la EPI

Los comentarios del ‘Zar de la Belleza’ surgieron precisamente en medio de las jornadas de Evaluación Presencial Integral (EPI), una etapa clave dentro del camino hacia el Miss Venezuela 2026.

El reconocido missologo hizo énfasis en la dinámica empleada para observar a las participantes y dejó claro que, desde su perspectiva, existen diferencias importantes con el método que utilizó durante su extensa trayectoria en el concurso.

Uno de los aspectos que llamó la atención en las declaraciones de Sousa fue su referencia al uso de las escaleras y a la presencia de una coordinadora durante parte de la evaluación.

El hacedor de reinas puso en duda que determinadas dinámicas puedan trasladarse directamente a un espacio televisivo y planteó la importancia de que las aspirantes sean observadas de manera adecuada antes de tomar decisiones sobre su futuro dentro de la competencia.

“Porque lo anterior en televisión eso no se puede hacer”, comentó Sousa durante sus declaraciones, al explicar su percepción sobre la forma en que deberían organizarse estas evaluaciones.

El método que utilizó durante años

La comparación con su propia época al frente del certamen fue inevitable. Sousa recordó que durante los años en los que dirigió el concurso también hubo una evolución en las herramientas utilizadas para seleccionar a las candidatas.

Asimismo, mencionó incluso la incorporación de mecanismos digitales y concursos realizados mediante computadora como parte de aquella transformación. Sin embargo, destacó que la tecnología por sí sola no era suficiente.

Para Sousa, detrás del proceso debía existir un equipo que conociera profundamente el sistema de evaluación y supiera interpretar las características de cada aspirante.

Como ejemplo, recordó a uno de sus colaboradores, quien, según explicó, trabajó junto a él durante siete años y llegó a dominar su particular metodología.

Las declaraciones de Osmel llegan en un momento especialmente llamativo para el concurso, cuando las aspirantes al Miss Venezuela 2026 comienzan a concentrar la atención de los seguidores de los certámenes de belleza.