Miss Universo anuncia la venta de boletos para la gran gala final

En pocas semanas, delegadas de más de cien países estarán viajando a Puerto Rico para la edición número 75 de Miss Universo, cuya gala final será el 24 de noviembre. Los boletos estarán a la venta a partir de mañana, viernes 25 de septiembre, a través de la plataforma Ticketera.com.

Venta de los boletos

En el Instagram oficial del certamen informaron que los boletos para la final en el Coliseo José Miguel Agrelot, estarán disponibles para el público de todo el mundo a partir de las 10:00 a. m. hora local.

“Las entradas para la 75.ª Competencia de Miss Universo en Puerto Rico saldrán oficialmente a la venta este viernes 25 de septiembre. Ven a vivir el 75.º aniversario en vivo en el Coliseo de Puerto Rico”, escribieron en una publicación.

Los boletos para la gala de trajes típicos el 21 de noviembre y la preliminar el 22 de noviembre también estarán disponibles el viernes 25 de septiembre.

Puerto Rico como sede

Pese a los escándalos de los últimos meses con el certamen universal, el público ha comentado su emoción por una final llena de brillo y que pueda resaltar la cultura de Puerto Rico, que albergará el concurso por cuarta ocasión.

La primera edición fue en el año 1972 en el Cerromar Beach Hotel, luego en el 2001, en Bayamón, y repitieron en el 2002 en el mismo recinto en el que se realizará este 2026, el Coliseo José Miguel Agrelot, donde ganó la rusa Oxana Fedorova, meses después destronada.