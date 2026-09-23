Miss Jamaica denuncia a Miss Universo tras fuerte caída en el escenario

La Miss Universo Jamaica 2025, Gabrielle Henry, ha tomado acciones legales en contra de la organización Miss Universo tras su caída en la competencia preliminar el año pasado. Fue durante el desfile en traje de gala, que la belleza cayó del escenario llevándose un duro golpe.

Miss Jamaica demanda a Miss Universo

A través de un artículo publicado por People, se ha revelado que la joven comienza la demanda en contra del certamen universal y de sus dos empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

En la demanda presentada el lunes 21 de septiembre en Estados Unidos, Gabrielle Henry acusa al concurso de irresponsabilidad, negligencia, daños morales y malas intenciones durante todo el proceso desde que se cayó del escenario en noviembre de 2025.

En su momento se informó que Henry sufrió una fractura y una hemorragia intracraneal, permaneciendo por varios meses recluida en un centro de salud de Tailandia, donde abandonó la competencia y el sueño de estar en la gran final del concurso.

Detalles de la demanda

Henry dice que, durante los ensayos del concurso, los organizadores no taparon una abertura que estaba en el escenario, la cual medía más de un metro y medio. Además, asegura que la iluminación del escenario era muy intensa, lo que le impidió ver con facilidad por dónde debía desfilar con su vestido.

Asimismo, la modelo de 29 años afirma en la denuncia que el proceso aún la lleva a recibir atención, rehabilitación y seguimiento constantes para poder recuperar por completo su salud.

"La responsabilidad de la producción del 74.º concurso de Miss Universo en Tailandia, incluyendo el lugar, el escenario y la seguridad en el sitio, recaía en las entidades anfitrionas y productoras, MGI y Miss Universo Tailandia, bajo la dirección del Sr. Nawat Itsaragrisil", dice parte de la demanda.

En este sentido, resalta que, aunque en los primeros meses la modelo recibió todo el apoyo económico del certamen, tras su regreso a casa la situación cambió, dejando de recibir ayuda o mensajes de interés por su estado de salud a casi un año del duro accidente.