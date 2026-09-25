Brad Pitt y su novia paralizan España con su romántica aparición

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón volvieron a convertirse en el centro de todas las miradas tras su llegada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España. La pareja apareció en la alfombra roja para acompañar la presentación de la nueva película protagonizada por el actor.

Pitt, figura central de “Heart of the Beast”, llegó vestido con un elegante traje negro, mientras que Inés de Ramón apostó por un llamativo vestido verde con detalles de encaje y transparencias. Ambos posaron juntos y caminaron parte de la alfombra roja.

La novia de Brad Pitt acaparó los flashes

Aunque la atención estaba puesta inicialmente sobre la estrella de Hollywood, la empresaria y ejecutiva de joyería terminó robándose buena parte de los reflectores.

Su vestido verde, de inspiración lencera y con detalles transparentes, desbordó sensualidad y elegancia para una de las apariciones públicas más llamativas que ha protagonizado junto al actor.

En los días previos también había sido fotografiada junto a Pitt mientras ambos se desplazaban por la ciudad, aunque la pareja suele mantener una relación relativamente alejada de la exposición mediática.

Brad Pitt llegó a San Sebastián por su nueva película

El actor regresó al prestigioso festival español para presentar “Heart of the Beast”, un thriller de supervivencia dirigido por David Ayer.

En la cinta interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que queda atrapado en la naturaleza de Alaska junto a su perro de combate, Odin, después de sufrir un accidente aéreo.

La llegada de Pitt ya había generado una enorme expectación. Cientos de seguidores se congregaron en los alrededores del Hotel María Cristina para verlo, y el actor dedicó tiempo a saludar, firmar autógrafos y tomarse fotografías con algunos de ellos.

Una relación que comenzó en 2022

La historia entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó a hacerse pública a finales de 2022, después de que ambos se conocieran a través de amigos en común.

En aquel momento, ella acababa de terminar su matrimonio con el actor Paul Wesley, conocido por “Crónicas vampíricas”, mientras Pitt atravesaba el proceso posterior a su separación de Angelina Jolie.

Con el paso de los años, la pareja ha ido aumentando progresivamente sus apariciones públicas. En 2024 hicieron su primera aparición conjunta en una alfombra roja durante el Festival de Venecia, en el estreno de “Wolfs”, donde también estuvieron George y Amal Clooney.