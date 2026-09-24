Tonny Boom y Gaby Noya confirman su participación en el CÚSICA FEST 2026

Por primera vez en su historia, el CÚSICA FEST integra un show de podcast directamente a su line up oficial. El fenómeno venezolano Nojoda Chica, liderado por Tonny Boom y Gaby Noya, tomará la Universidad Simón Bolívar este viernes 4 de diciembre.

Convertido en uno de los podcasts más escuchados y virales de la región, el proyecto salta del formato digital a la tarima con esa misma energía sin filtro que atrapó a la audiencia a lo largo de 80 episodios cargados de cultura pop, anécdotas personales y cotidianas.

Por los micrófonos del podcast han pasado grandes figuras del entretenimiento y la escena musical como Jorge Chacón, Diosa Canales, Neisser y Agustín Zubillaga (integrante de LAGOS, banda que también dice presente en el cartel del festival).

En el recién estrenado episodio #80, los venezolanos expresaron su entusiasmo por sumarse al cartel del CÚSICA FEST, un hito que ambos anhelaban desde la edición inaugural del evento.

Para Tonny Boom, la conexión con el proyecto viene de años atrás, pues, ya en 2017 había compartido su propuesta musical cuando la plataforma funcionaba como una vitrina digital para la compra de música.

En palabras de Tonny: “El nuevo episodio es básicamente todo lo que pensamos de CÚSICA con mucho cariño. Acotamos todos los puntos. Desde este momento hasta diciembre, hablaremos de nuestro querido CÚSICA 2026”.

El paso de Nojoda Chica por el escenario estará enfocado en la música, con la firme intención de entregar un show memorable. Tanto Gaby Noya como Tonny Boom cuentan con una trayectoria como intérpretes, por lo que su paso por el festival será una experiencia enfocada en encender al público con sus canciones en vivo.

“Tenemos muchas sorpresas que venimos trabajando desde hace meses, y estamos agradecidos con nuestra audiencia porque gracias a ellos ahora estaremos en el CÚSICA FEST. Va a ser increíble verlos a todos, compartir y divertirnos. Es un regalo para nosotros poder tener la energía del público”, expresó Gaby Noya.

Con esta integración, el CÚSICA FEST eleva la apuesta para su jornada de apertura, sumando el humor y entretenimiento digital a la experiencia de los asistentes.

El CUSICA FEST se realizará en la Universidad Simón Bolívar los días viernes 4 y sábado 5 de diciembre. Las entradas se encuentran disponibles en cusica.com.