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Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos "La Tortura" en Madrid

El artista español y la colombiana hicieron vibrar al público bailando y cantante a todo pulmón 

Por

Elvis González
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 11:50 am
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Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos "La Tortura" en Madrid
Shakira y Alejandro Sanz / Cortesía

Para nadie es un secreto el vínculo de amistad y musical que tienen los cantantes Shakira y Alejandro Sanz. Esa unión quedó demostrada en el reciente concierto de la intérprete de “Ojos así” en Madrid, España.

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Alejandro y Shakira juntos en Madrid 

El público español quedó impresionado al ver sobre el escenario a Alejandro para interpretar con la estrella colombiana el popular tema “La Tortura”, lanzado en el año 2005.

La barranquillera se encuentra realizando su gira “Las mujeres ya no lloran Tour” por España, donde recibe a varios artistas como Laura Pausini, y a su amigo y colega musical Alejandro.

La ovación del público fue enorme y unánime al verlos de nuevo juntos cantando un tema que, en su momento, fue un éxito en las radios y canales musicales.

“Señores, con ustedes mi hermano Alejandro Sanz”, presentó Shakira al español de 57 años, quien, con guitarra en mano y una gran sonrisa, hizo acto de presencia dándole un gran abrazo a su amiga.

Cariño de Alejandro Sanz 

Shakira hizo sus emblemáticos movimientos de caderas al tiempo que el público cantaba el tema.

Tras finalizar el show, Sanz dedicó un mensaje en Instagram a la empresaria destacando que tiene una magia muy especial, siendo un gran orgullo latino para todo el mundo.

“Te quiero Shaki”, escribió.

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