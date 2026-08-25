¿Alejandro Sanz será papá? Esta imagen desató una ola de especulaciones

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Desde que hicieron público su romance a comienzos de 2026, cada aparición de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo genera atención, pero esta vez una imagen aparentemente inocente fue suficiente para provocar múltiples comentarios sobre una posible llegada de un bebé.

La fotografía fue compartida por el propio cantante español como parte de un carrusel de imágenes de sus vacaciones en la costa española.

En una de ellas aparece Cayo recostada sobre una embarcación mientras coloca sus manos sobre el abdomen y forma un corazón. El gesto fue interpretado por algunos seguidores como una señal de embarazo.

La novia de Alejandro Sanz responde

Ante el revuelo generado en redes sociales, la actriz peruana decidió aclarar personalmente la situación. Stephanie Cayo utilizó sus historias de Instagram para responder a las preguntas que comenzó a recibir después de que la fotografía se viralizara.

Con un tono directo y hasta divertido, escribió: “Hasta mi madre me ha preguntado. La respuesta es NO”, dejando claro que no está embarazada de Alejandro.

Aunque el embarazo quedó descartado, la maternidad sí es un tema que la actriz ha abordado públicamente. La suramericana ha expresado que se imagina formando una familia en algún momento, pero eso no significa que actualmente esté esperando un bebé.

Un verano especial para la pareja

Más allá del rumor, las imágenes muestran que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo están disfrutando de una etapa importante de su relación. Este es su primer verano juntos desde que su romance comenzó a hacerse público.

Además, sus vacaciones han tenido un marcado componente familiar. En algunas de las fotografías compartidas por el cantante también aparecen sus cuatro hijos, lo que deja ver momentos de convivencia entre la actriz y la familia del intérprete de “Amiga mía”.

La relación entre Sanz y Cayo comenzó a llamar la atención a principios de este año y desde entonces ambos han ido compartiendo momentos de su vida personal con sus seguidores.