Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: su romántica escapada a Machu Picchu

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El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo han acaparado todos la miradas tras ser captados en una visita llena de complicidad a Machu Picchu, en Perú.

Lo que comenzó como un rumor en febrero, durante el paso de Sanz por Lima, hoy es una realidad que la pareja no teme compartir con el mundo y gritar su amor a los cuatro vientos.

Durante su recorrido por el sitio histórico, la pareja dejó huella no solo en las fotografías de los turistas, sino también en el libro de visitas oficial.

"Una de las experiencias que te hacen mejor persona", escribió el intérprete de “Corazón Partío”. Mientras que Cayo compartió una expresión cargada de significado: “Tupananchiskama” que significa "hasta que la vida nos vuelva a encontrar".

¿Por qué visitaron la capital inca?

Aunque la pareja aprovechó para disfrutar de los paisajes y la gastronomía en Cusco, el motivo principal del viaje fue asistir al matrimonio de uno de los mejores amigos de la peruana.

Pese a contar con un estricto equipo de seguridad, ambos se mostraron cercanos con sus seguidores, accediendo a tomarse fotos y saludando a quienes los reconocieron desde su llegada al aeropuerto.

Además, el cantautor español hizo pública una fotografía junto a su enamorada en Instagram, destacando lo mágico de Machu Picchu.