Mirela Mendoza cumplió 47 años: Así luce la villana de grandes telenovelas

El miércoles 23 de septiembre estuvo de cumpleaños la actriz y modelo venezolana Mirela Mendoza, aquella belleza que se ganó la popularidad por sus roles de villana malcriada en importantes telenovelas del país como “La mujer de Judas”.

Trabajó en las novelas nacionales

Aunque hoy la artista se mantiene lejos de los reflectores, las novelas y los estudios de grabación, su recuerdo sigue vigente para muchos por las producciones y la belleza que impuso en la pantalla chica.

Entre sus trabajos más importantes destacan producciones como “Mujer secreta”, “Hay amores que matan”, “Viva la Pepa”, “La Invasora”, “Soñar no cuesta nada”, “Te tengo en salsa” y “Toda una dama”.

Además, su belleza y cuerpazo fueron imagen por varios años de la Chica del Oso.

Vida en Miami

Sostuvo una relación con el también actor Manuel “Coco” Sosa, y fruto de ese amor nació Sofía Victoria, ahora una hermosa señorita que vive con su madre en Miami, Estados Unidos.

Aunque Mirela lleva su vida dedicada al bienestar, la belleza y el hogar como creadora de contenido, se mantiene guapa y con el cuerpazo con el que tantas publicidades protagonizó en el país.