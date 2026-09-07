El mensaje de una actriz de “Rebelde” sobre su salud mental que preocupó a los fans

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Estefanía Villarreal, recordada por millones de espectadores por interpretar a Celina Ferrer en la telenovela “Rebelde”, generó preocupación entre sus seguidores después de compartir un contundente mensaje relacionado con su salud mental.

La actriz utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a sus familiares, amigos y personas cercanas, reconociendo que atraviesa una batalla contra la depresión y la ansiedad.

Estefanía estaría atravesando un mal momento

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió Villarreal.

Las palabras llamaron la atención de sus seguidores debido al tono de despedida que transmite el mensaje. Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación pública de la actriz sobre las circunstancias que la llevaron a escribirlo.

En este sentido, los usuarios acudieron a la publicación más reciente que permanece visible en el perfil de Instagram de Villarreal para expresarle cariño y pedirle que buscara apoyo entre sus seres queridos.

La publicación corresponde al 22 de agosto y muestra a la actriz durante la preparación de una sesión fotográfica. “Por favor, cuídate mucho, eres muy querida. Te mando toda la fuerza y todo el cariño del mundo” y “Estamos contigo, Tefi” fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Otros seguidores compartieron experiencias personales relacionadas con la depresión y la ansiedad y le pidieron acercarse a familiares y profesionales de la salud.

También surgieron comentarios como “No estás sola” y “Te amamos”, demostrando el impacto que tuvo su mensaje entre quienes crecieron viéndola en televisión.

Septiembre trae un poderoso mensaje

El mensaje coincide con las campañas contra el suicidio que trae consigo septiembre, justo a pocos días de conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En 2026, la OMS mantiene como lema “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, acompañado del llamado a conversar.

La iniciativa busca reunir a comunidades, organizaciones, especialistas y ciudadanos para hablar de salud mental sin estigmas, identificar señales de alerta y fortalecer las redes de apoyo.

La OPS también ha planteado para este año acciones regionales destinadas a mejorar la prevención, el acceso a atención de salud mental y la cooperación entre países de las Américas.

En Venezuela, medios locales también han resaltado que septiembre se viste de amarillo como símbolo de esta campaña y han insistido en la importancia de hablar responsablemente sobre el tema, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan momentos de profundo sufrimiento.