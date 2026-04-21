Actriz de “Rebelde” rompe el silencio sobre el suicidio de su hermano

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La actriz de “Rebelde” Zoraida Gómez ha conmovido a sus seguidores al hablar, por primera vez y de manera abierta, sobre una de las tragedias más dolorosas de su vida: el suicidio de su hermano, Hixem Gómez.

Años más tarde del suceso, la intérprete de José Luján en la serie juvenil decidió compartir los detalles de este episodio que marcó un "antes y un después" en su vida.

En una reciente entrevista en el pódcast “La Barra de Santiago”, la actriz confesó que el fallecimiento de su hermano, quien se quitó la vida a los 18 años y víctima de una fuerte depresión, fue un evento que prefirió mantener en privado hasta sentirse lista para hablar.

“Nunca había dado detalles, pero siento que es el momento adecuado para hacerlo”, expresó. Resaltó que el paso del tiempo le ha permitido procesar el impacto emocional de la pérdida.

El dolor irreversible en su madre

El punto de quiebre en su familia, fue la transformación de su madre tras la partida de Hixem. Zoraida describió cómo la dinámica del hogar cambió de forma permanente, afectando la esencia de su progenitora.

"Mi mamá fue un antes y un después. Era una persona muy alegre y activa", recordó. En la actualidad, la doña se mantiene firme, pero reconoce que las decisiones ajenas como la de su hermano cambian por completo el entorno.

“Yo creo que cuando hizo lo que hizo no pensó en mamá, definitivamente”, comentó tajante.

La actriz de “Rebelde” aprovechó para abordar la importancia de la salud mental. Reconoció que, al momento de la tragedia, la familia no contaba con la información necesaria para detectar las señales de alerta.