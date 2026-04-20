El cura DJ que transformó un homenaje al papa Francisco en una disco

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Un sacerdote DJ se ha apoderado de las redes sociales tras su presentación en Buenos Aires, donde ofreció un sentido homenaje al fallecido papa Francisco.

Se trata del Padre Guilherme Peixoto, un religioso que fusiona la música electrónica dance con la religiosa en sus presentaciones en vivo. Su inicio en disc-jockey data de 2010 durante una misión en Medio Oriente, lugar donde tomó clases de discotecnia.

A partir de ese momento, el cura encontró un escape para llegar a un público más joven. Sus presentaciones no se limitan solo a eventos en clubes para recaudar fondo, su presencia se ha hecho sentir en festivales mundiales en Lisboa, Brasil, España, Chile, y más países.

Familias enteras se han sentido atraídas por el show de sacerdote Guilherme por el ritmo de su música envolvente, y porque su oficio, no condiciona su pasión.

Homenaje al papa Francisco

La Plaza de Mayo fue el punto de encuentro de cientos de miles personas que disfrutaron del espectáculo en vivo del sacerdote DJ y su música electrónica. Guilherme rindió honor al papa Francisco en víspera del primer año sin Jorge Mario Bergoglio.

"Francisco vive en el encuentro" se llamó el evento que atrajo a los católicos en la capital argentina con un show de dos horas y media.

El set consistió en mezclar beats electrónicos con mensajes de fe, canciones tradicionales de misa y algunos fragmentos de diferentes discursos del sumo pontífice.