Mahomes marca el ritmo: Un regreso esperado en Arrowhead

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La carrera contra el cronómetro ha comenzado oficialmente. Este lunes, el estelar mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se presentó al inicio del programa voluntario de pretemporada. Su aparición no es un trámite más; es un mensaje de esperanza para una franquicia que vio sus sueños de campeonato desmoronarse el pasado 14 de diciembre.

Aquella fatídica tarde ante los Chargers, Mahomes sufrió una rotura de los ligamentos cruzado anterior (LCA) y colateral lateral (LCL) en su rodilla izquierda.

Tras una exitosa cirugía en Dallas con el Dr. Dan Cooper, el dos veces MVP ha pasado los últimos meses enfocado exclusivamente en recuperar la estabilidad de su "herramienta de trabajo".

Un proceso bajo lupa

El entrenador en jefe, Andy Reid, fue claro al definir el estatus actual de su estrella. Por ahora, el trabajo de Mahomes se limita a la Fase 1 del programa, que consiste en reuniones tácticas, acondicionamiento físico y, por supuesto, mucha rehabilitación.

"Está en las reuniones, puede levantar pesas y seguir su proceso. Vamos a ir viendo cómo evoluciona día a día. Lo está haciendo genial, pero no vamos a cometer imprudencias", señaló Reid.

A diferencia de años anteriores, donde Mahomes solía organizar entrenamientos privados en Texas, esta vez se ha quedado en Kansas City. La gravedad de la lesión exige que el cuerpo técnico de los Chiefs supervise cada movimiento, asegurando que su mecánica de lanzamiento no se vea afectada por la protección natural que el cuerpo busca tras un trauma quirúrgico.

El factor Justin Fields

La directiva de los Chiefs no ha dejado nada al azar. Conscientes de que una recaída de Mahomes sería catastrófica, el mes pasado concretaron un movimiento audaz: la adquisición de Justin Fields mediante un intercambio con los New York Jets.

Fields, de 27 años, llega con un contrato de 40 millones de dólares y la etiqueta de "suplente de lujo". Aunque el exjugador de los Jets también terminó el 2025 en la lista de lesionados, su experiencia como titular le da a Kansas City una red de seguridad que no tenían el año pasado. Si Mahomes no está listo para el kickoff inicial, Fields será el encargado de conducir la ofensiva.

Un calendario condicionado por el Mundial 2026

La planificación de este año tiene un matiz logístico inusual. Debido a que el Estadio Arrowhead será una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA en junio, los Chiefs han tenido que ajustar sus actividades organizadas de equipo (OTA) y su minicampamento obligatorio (del 9 al 11 de junio).

El objetivo de Mahomes es ambicioso: llegar a la Semana 1 sin restricciones. Con el calendario de la NFL por anunciarse en mayo, se estima que el partido inaugural sea el 10 de septiembre. Esto le daría exactamente nueve meses de recuperación, un plazo que, aunque estándar para un atleta de su élite, no deja margen para errores.

"Conociéndome, voy a esforzarme al máximo cada día", admitió Mahomes. "Hay límites que todavía no puedo cruzar, aunque quiera, y entiendo que los médicos los ponen por una razón". Por ahora, los Chiefs avanzan con cautela, sabiendo que el camino hacia el Super Bowl depende de que esa rodilla izquierda vuelva a ser la de antes.