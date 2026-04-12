Markquese Bell bajo custodia: el defensivo de los Cowboys enfrenta cargos por drogas

Suscríbete a nuestros canales

Los planes de pretemporada de los Dallas Cowboys han sufrido un inesperado revés fuera del emparrillado. Markquese Bell, una pieza valiosa en la rotación defensiva y los equipos especiales del equipo, fue arrestado este sábado en el área de Dallas bajo cargos de posesión de drogas, según confirman registros penitenciarios del condado de Collin.

Los detalles del arresto

El incidente tuvo lugar en Prosper, Texas, una localidad al norte de Dallas conocida por ser el hogar de varios miembros de la organización. Bell, de 27 años, enfrenta cargos específicos por posesión de sustancias controladas y posesión de marihuana.

Hasta el momento, el departamento de policía de Prosper ha mantenido hermetismo sobre las circunstancias exactas que llevaron a la detención del jugador, declinando hacer comentarios inmediatos ante las solicitudes de la prensa.

Reacciones en el entorno de los Cowboys

Como suele ocurrir en situaciones legales en curso, la franquicia ha optado por la cautela. Un portavoz de los Cowboys emitió un breve comunicado señalando que el club "está al tanto del arresto", pero se negó a profundizar en posibles sanciones internas o en la postura del equipo.

Por su parte, el agente del jugador, Deiric Jackson, adoptó una postura defensiva y algo ambigua:

"Desde luego, dejemos que Markquese disfrute de su día como cualquier otro", afirmó Jackson, añadiendo que simplemente esperarán a que el proceso legal siga su curso natural.

Un ascenso interrumpido

La situación es especialmente delicada considerando el valor que Bell ha aportado a los Cowboys desde que llegó como un agente libre no reclutado (UDFA) procedente de Florida A&M en 2022. A base de esfuerzo, Bell se convirtió en una de las historias de éxito más destacadas del equipo:

Trayectoria: Ha disputado 48 partidos en cuatro temporadas, logrando 11 titularidades.

Impacto en 2023: Fue fundamental ante las crisis de lesiones en la secundaria, registrando 94 tacleadas y liderando al equipo en el juego de comodines contra Green Bay.

Continuidad: La temporada pasada volvió a jugar el calendario completo (17 partidos), consolidándose como un jugador de hierro en el esquema de Dallas.

El futuro contractual y deportivo

Bell se encuentra actualmente en el segundo año de una extensión de contrato por tres temporadas y 9 millones de dólares. Si bien su desempeño en el campo ha sido impecable, este incidente podría activar las cláusulas de moralidad de su contrato o atraer la atención de la oficina del comisionado bajo la Política de Conducta Personal de la NFL.

Dependiendo de la gravedad de los cargos por la "sustancia controlada", Bell podría enfrentar desde multas económicas hasta suspensiones de varios partidos, lo que dejaría un hueco difícil de llenar en la profundidad defensiva de unos Cowboys que siempre están bajo la lupa mediática.