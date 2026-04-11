La alfombra roja se prepara: 16 estrellas asistirán al Draft de la NFL 2026

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A pocos días de que las luces se enciendan en el escenario principal, la NFL ha oficializado la lista de los 16 jóvenes talentos que estarán presentes en la "Green Room" para el Draft de 2026. Estos prospectos, considerados el futuro inmediato de la liga, caminarán por la alfombra roja el próximo jueves 23 de abril para estrechar la mano del Comisionado y comenzar su travesía profesional.

El "Efecto Ohio State" domina la lista

Si algo queda claro tras el anuncio de hoy, es que el programa de Ohio State fue una auténtica fábrica de talento el año pasado. De los 16 invitados, cinco pertenecen a las filas de los Buckeyes, una cifra impresionante que subraya la calidad de su plantilla. Jugadores como el dinámico secundario Caleb Downs y el receptor Carnell Tate encabezan esta delegación de Columbus que promete acaparar los reflectores durante la primera ronda.

El gran ausente

La noticia que ha generado más comentarios es la ausencia física de Fernando Mendoza. El mariscal de campo de la Universidad de Indiana, quien se perfila como el favorito unánime para ser la primera selección global por parte de los Las Vegas Raiders, ha decidido declinar la invitación al evento central.

Mendoza ha optado por una tendencia que gana fuerza entre las primeras selecciones: vivir el momento rodeado de su círculo más íntimo. En un comunicado breve, el QB expresó que prefiere la comodidad de su hogar y el apoyo de su familia para la noche en la que, salvo una sorpresa mayúscula, se convertirá en la nueva cara de la franquicia de Nevada.

Los 16 protagonistas del escenario

A continuación, presentamos a los prospectos que sí estarán presentes en el sorteo para celebrar su salto al profesionalismo: