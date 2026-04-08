NFL: Fernando Mendoza elegirá el calor de Miami sobre la alfombra roja del Draft

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A medida que se acerca el 23 de abril, la expectativa en torno a Fernando Mendoza alcanza su punto máximo. Sin embargo, el mariscal de campo que apunta a ser la primera selección global de los Las Vegas Raiders ha decidido romper con la tradición: no viajará a Pittsburgh para la ceremonia oficial, sino que vivirá el momento desde la intimidad de su hogar en Miami.

Un Draft en familia y lejos de los reflectores

Aunque el comisionado de la NFL, Roger Goodell, suele esperar en el escenario a las futuras estrellas para el tradicional abrazo y la entrega de la gorra, Mendoza ha optado por un entorno más privado. Según informes de una fuente cercana al jugador, el "quarterback" verá el evento rodeado de amigos y familiares.

Esta decisión no es inédita entre las primeras selecciones. Figuras de la talla de Trevor Lawrence (2021) y Travon Walker (2022) también prefirieron el confort de sus hogares en lugar de asistir a la sede del Draft. Para Mendoza, estar en Florida representa un respiro antes de sumergirse en la presión mediática que conlleva ser el rostro de una franquicia en la "Capital Mundial del Entretenimiento".

El currículum de una estrella

El interés de los Raiders no es gratuito. Mendoza llega con una de las hojas de vida más impresionantes de los últimos años en el fútbol colegial. No solo se alzó con el prestigioso Trofeo Heisman , sino que lideró a la Universidad de Indiana a un histórico campeonato nacional, demostrando una capacidad de liderazgo y un templo bajo presión que lo colocó por encima del resto de los prospectos de su clase.

Su precisión en el pase y su inteligencia en el campo lo han convertido en la pieza más codiciada del Draft de 2026, despertando una ilusión en la "Raider Nation" que no se veía en décadas.

El plan de los Raiders

A pesar del talento generacional de Mendoza, la directiva de Las Vegas parece tener un plan de desarrollo paciente. La contratación la semana pasada del veterano Kirk Cousins ​​sugiere que el equipo no tiene prisa por lanzar al novato a los "leones".

Cousins, quien ya se encuentra en Las Vegas participando en los entrenamientos de pretemporada, fungirá probablemente como mentor y titular inicial. Esta estrategia busca que Mendoza pueda absorber la complejidad del sistema de la NFL desde la banda, evitando el desgaste prematuro que suele afectar a los mariscales de campo jóvenes que son obligados a jugar desde el primer día.

Pittsburgh se prepara para la fiesta

Mientras Mendoza celebra en Miami, Pittsburgh se alista para recibir a millas de aficionados y los demás prospectos que sí desfilarán por el escenario. Para los Raiders, este Draft representa el inicio de una nueva era; una donde esperan que la combinación de la experiencia de Cousins ​​y el potencial ilimitado de Mendoza finalmente los devuelva a la relevancia en la competitiva AFC Oeste.