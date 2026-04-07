NFL: ¿Cuándo y dónde será el kickoff de la temporada 2026?

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La NFL ya confirmó donde y cuando iniciará la temporada 2026. De hecho, hay una situación sin precedentes que nunca había ocurrida en la historia de la liga. Otro movimiento que habla de los cambios positivos que está llevando a cabo el comisionado para mejorar la competición.

Seattle Seahawks serán los encargados de abrir la temporada 2026 de la NFL. El primer juego del año será en el Lumen Field, donde estarán miles de seguidores para dar inicio a la defensa del título. La fecha será el próximo 9 de septiembre, un día miércoles, día atípico en la liga.

La competición busca maximizar la audiencia global permitiendo que el campeón defensor abra las puertas de su estadio. Además, hacerlo en un horario estelar sin interferir con otros compromisos. Esta flexibilidad en la programación demuestra el interés de la NFL por consolidarse su producto.

¿Cuál será el rival de Seahawks para el Kickoff del 2026?

Aún no está confirmado el rival de Seattle Seahawks, pero se cree que podría ser un equipo que genere un cartel interesante. En esa línea, se perfilan como posibles candidatos: New England Patriots, Dallas Cowboys, New York Giants, Chicago Bears o Kansas City Chiefs.

Si el rival es Patriots, sería un duelo interesante, ya que se enfrentaron en el último Super Bowl con una humillada histórica. Sería un duelo llamativo, que pondría en horario y día estelar la atención enteramente en el kickoff 2026. Una revancha adelantada que no tendría valor.

¿Cuáles son las posibilidades de Seahawks como bicampeones de la NFL?

Seattle Seahawks llega con opciones reales de repetir gracias a mantener una defensa élite. Solo por este hecho, sigue siendo visto como el favorito al título para la campaña 2026. Aunque está claro que repetir en la NFL no es fácil: sus principales rivales ya los estudian mejor.

En otro contexto, su margen de error será cada vez más bajo, para lograr el bicampeonato tendrán que mantenerse saludables, competitivos y aplicar nuevas armas y herramientas para mantenerse indescifrables. Por otra parte, el síndrome del campeón vuelve flojos a los jugadores.