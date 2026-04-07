La NFL no sancionará a Rashee Rice tras denuncias de violencia doméstica

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La NFL anunció oficialmente este viernes que no impondrá sanciones disciplinarias contra el receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, en relación con las acusaciones de agresión física presentadas por una exnovia. Tras una revisión de las imágenes y testimonios publicados en redes sociales a principios de este año, la liga concluyó que no existen pruebas suficientes para castigar al jugador.

En un comunicado breve, la organización deportiva afirmó que Rice "no ha incurrido en ninguna conducta que viole la política de conducta personal de la liga". Por su parte, el abogado de Rice, Sean Lindsey, agradeció la "exhaustiva investigación" y aseguró que el receptor está enfocado plenamente en el inicio de la temporada 2026-27.

Un historial marcado por la imprudencia

A pesar de esta resolución favorable, Rice no es ajeno a la controversia. El jugador de 25 años viene de una temporada 2025 marcada por una suspensión de seis partidos debido a un incidente previo de alta gravedad.

En aquella ocasión, la NFL determinó que Rice violó las normas de conducta tras provocar un choque múltiple en una autopista de Dallas. El jugador conducía a velocidades cercanas a los 190 km/h y abandonó la escena antes de que las autoridades pudieran intervenir. Tras entregarse y declararse culpable de dos delitos graves, Rice fue sentenciado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional, además del pago de indemnizaciones médicas a las víctimas.

Los detalles de la demanda civil

La investigación actual de la NFL se originó a raíz de una demanda civil presentada en febrero en el condado de Dallas por su exnovia, Dakoda Jones. En el documento, Jones alega haber sido víctima de violencia física reiterada, incluyendo episodios de estrangulamiento, golpes y agresiones con objetos.

La demanda describe un entorno de extrema violencia doméstica, señalando que muchos de estos incidentes ocurrieron mientras Jones —quien comparte dos hijos con el jugador— se encontraba embarazada. A pesar de la gravedad de estas alegaciones y del material visual compartido en redes, la liga determinó que, bajo sus estándares internos, no se pudo comprobar una violación directa a su código de ética que ameritara una suspensión adicional.

Un balance deportivo agridulce

Mientras los problemas legales han rodeado la carrera de Rice, su rendimiento en el emparrillado ha sido el de un jugador clave, aunque insuficiente para salvar la campaña anterior de su equipo.

En la pasada temporada, Rice registró:

53 recepciones

571 yardas

5 touchdowns

A pesar de estos números individuales, los Kansas City Chiefs vivieron una de sus peores etapas recientes, terminando con un récord de seis victorias y 11 derrotas, quedando fuera de los playoffs. Con la decisión de la NFL, Rice podrá estar presente desde el primer día para intentar revertir el destino de la franquicia, aunque su reputación fuera del campo sigue bajo el escrutinio público.