Experiencia de sobra: Kirk Cousins ​​se prepara para guiar la transición en los Raiders

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El veterano Kirk Cousins ​​no oculta su entusiasmo tras haber estampado su firma con los Las Vegas Raiders. A sus 37 años, el mariscal de campo tiene claro que su paso por la organización de Nevada es mucho más que una simple escala técnica; es la oportunidad de cerrar su ilustre carrera por todo lo alto bajo la tutela de un viejo conocido, el entrenador en jefe Klint Kubiak.

"Tengo más fútbol americano a mis espaldas que por delante", admitió Cousins ​​en una entrevista para el sitio oficial del equipo. "Veo mi tiempo aquí como la oportunidad perfecta para terminar con fuerza, dejando una huella que permita a los Raiders seguir por el buen camino incluso cuando yo ya no esté".

El factor Kubiak

Uno de los pilares que motivó a Cousins ​​a elegir Las Vegas fue la presencia de Klint Kubiak. Ambos compartieron tres temporadas en los Minnesota Vikings, donde Kubiak trabajó en roles cruciales como entrenador de QBs y coordinador ofensivo.

Cousins ​​recuerda especialmente el año 2021 como el pico de su rendimiento individual: "Klint me guió en las jugadas ese año y, objetivamente, fue probablemente mi mejor temporada. Su capacidad para diseñar planos de juego sólidos es excepcional". Además, el mariscal elogió el reciente éxito de Kubiak en Seattle, destacando su temple en escenarios de máxima presión como los playoffs y el Super Bowl.

El guardián de la transición y un contrato estratégico

Los números del acuerdo reflejan un movimiento inteligente por parte de la gerencia de los Raiders. Cousins ​​llega con un contrato de un año y 20 millones de dólares totalmente garantizados. Gracias a los acuerdos previos, los Atlanta Falcons asumirán 8.7 millones de ese monto, dejando a los Raiders con un impacto salarial de apenas 11.3 millones.

El contrato también incluye una jugosa opción de equipo por 80 millones de dólares para el período 2027-28, lo que le da flexibilidad a la organización.

Aunque todo apunta a que los Raiders seleccionarán al fenómeno de Indiana y ganador del Heisman, Fernando Mendoza, con la primera selección global del Draft, la titularidad de la Semana 1 parece tener nombre y apellido. Tanto Kubiak como el gerente general John Spytek han sido enfáticos: no son partidarios de lanzar a un novato al ruedo sin la preparación adecuada, lo que convierte a Cousins ​​en el mentor y titular ideal para este período de transición.

Un veterano de 15 batallas

Cousins ​​entra en su décimoquinta temporada en la NFL con un currículum envidiable pero con retos pendientes. En 2025, durante su breve paso por Atlanta, dejó un récord de 5-3 en ocho titularidades, lanzando para 1,721 yardas y 10 anotaciones. Aunque sus métricas avanzadas (como el EPA por jugada) lo situaron en la zona media-baja de la liga el año pasado, su experiencia es incuestionable.

Con un récord histórico de 88-77-2 y la impresionante cifra de 44,700 yardas aéreas acumuladas desde su debut con los entonces Washington Commanders en 2012, Cousins ​​llega a Las Vegas para demostrar que, aunque el retiro esté cerca, todavía tiene suficiente fuego en el brazo para hacer rugir al Allegiant Stadium.