¿El adiós definitivo? La liga y las reglas de propiedad cierran las puertas de la NFL a Tom Brady

Suscríbete a nuestros canales

El legendario mariscal de campo Tom Brady, futuro miembro del Salón de la Fama, reveló recientemente que consideró seriamente poner fin a su retiro para reanudar su carrera profesional. Sin embargo, el ambicioso plan se encontró con un obstáculo insalvable: la propia NFL no dio el visto bueno a la operación.

"De hecho, pregunté al respecto, pero no les gusta mucho la idea", confesó Brady en una entrevista con Alex Sherman para CNBC Sports. El siete veces ganador del Super Bowl exploró diversas vías para un posible retorno, pero terminó aceptando la realidad administrativa: "Exploramos muchas cosas diferentes, y estoy muy feliz retirado".

El conflicto de intereses en Las Vegas

El principal impedimento para el regreso de Brady no es su condición física, sino su estatus como empresario. Desde 2024, Brady posee una participación del 5% de los Raiders de Las Vegas, y una normativa de la liga aprobada en 2023 prohíbe estrictamente que jugadores o empleados activos posean acciones de cualquier franquicia.

Un portavoz de la NFL aclaró que permitir que un jugador en activo sea también propietario crearía "problemas insalvables con el límite salarial" y potenciales conflictos de ética competitiva. Para volver al césped, Brady tendría que haberse desprendido de sus acciones, un paso que el exjugador de 48 años no estuvo dispuesto a dar.

Destellos de talento en el Flag Football

Las especulaciones sobre un posible regreso cobraron fuerza tras la impresionante actuación de Brady en el Fanatics Flag Football Classic el fin de semana pasado. A pesar de que su equipo no logró la victoria frente a la selección de Estados Unidos —que terminó coronándose campeona—, el tres veces MVP mostró que su precisión quirúrgica para pasar el balón sigue intacta.

A pesar de los elogios recibidos por su forma física, el 15 veces seleccionado al Pro Bowl utilizó ese evento para reafirmar su postura actual. "Si algo me confirmó ese partido, fue que estoy muy feliz en mi retiro", sentenció el exjugador.

El nuevo rol de asesor estratégico

Actualmente, Brady se siente cómodo en su faceta de dueño minoritario y asesor de los Raiders. "Realmente no hay una descripción de trabajo diaria definida", explicó a CNBC, describiendo su labor como un papel de asesoría estratégica para la organización.

Este rol cobra especial relevancia en un momento crítico para la franquicia de Nevada. Tras registrar un decepcionante récord de 3-14 en la temporada 2025, los Raiders poseen la primera selección general del Draft de la NFL de 2026. La gerencia ha comenzado una reestructuración profunda que incluye:

Refuerzos de peso: La contratación en la agencia libre del centro Tyler Linderbaum y el linebacker Nakobe Dean .

La contratación en la agencia libre del centro y el linebacker . Continuidad estelar: El regreso confirmado del defensivo Maxx Crosby para su octava temporada, luego de que su traspaso a los Baltimore Ravens se viera frustrado por un contratiempo en las pruebas médicas.

Con el Draft a la vuelta de la esquina, el enfoque de Brady parece estar más en encontrar al próximo mariscal de campo estrella para Las Vegas que en ser él quien reciba los centros bajo el sol del Allegiant Stadium.