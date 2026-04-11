New England Patriots con millonario plan para Christian Gonzalez

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Christian Gonzalez no es solo uno de los mejores jugadores de la NFL. Es de los cornerbacks más temidos de la liga por su desempeño jugada a jugada. En ese contexto y viendo lo importante que ha sido para New England Patriots, la gerencia tiene un plan para extenderlo desde 2026.

Gonzalez se ha consolidado como un pilar en la defensa de Patriots. De hecho, en el Super Bowl LX el colombiano fue determinante para evitar puntos; aunque eso no evitó que Seahawks le diera una paliza a New England. Ahora bien, para mantener al jugador en el equipo hay un plan.

Dicho plan consta de una oferta por encima de los 31 millones de dólares por temporada. Eso elevaría el estatus del defensor en Patriots, pero también sería un contrato récord e histórica en la NFL para un cornerback. La élite es cara en uno de los deportes con más dinero del mundo.

Christian Gonzalez: ¿Top 10 de contratos más caros para defensores?

Christian Gonzalez está perfilado para ganar más de 31 millones de dólares por temporada. New England Patriots quiere asegurar al mejor cornerback de la NFL y para llevarlo a cabo habrá una cifra importante. De hecho, el colombiano será top 10 de defensores mejor pagados.

Top 10 contratos más caros de defensores en la NFL:

Micah Parsons - ED - Packers: 46.5 millones de dólares Aidan Hutchinson - ED - Lions: 45.0 millones de dólares T.J. Watt - ED - Steelers: 41.0 millones de dólares Danielle Hunter - ED - Texans: 41.1 millones de dólares Myles Garrett - ED - Browns: 40.0 millones de dólares Maxx Crosby - ED - Raiders: 35.5 millones de dólares Nick Bosa - ED - 49ers: 34.0 millones de dólares Chris Jones - DT - Chiefs: 31.75 millones de dólares Trent McDuffie - CB - Rams: 31.0 millones de dólares Adman Gardner - CB - Colts: 30.1 millones de dólares

Gonzalez se convertiría en el cornerback (CB) mejor pagado en la historia de la NFL; pero también en uno de los defensores con el mayor contrato de la liga. New England Patriots tiene que hacer números para convertir al colombiano en esa pieza diferencial a nivel de contratos.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la NFL?

La temporada regular de la NFL en su edición 2026 comenzará el próximo miércoles 9 de septiembre. Todo iniciará en Lumen Field, con Seattle Seahawks recibiendo a un rival que no está confirmado. El campeón iniciará el camino al bicampeonato jugando en casa.