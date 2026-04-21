Incertidumbre en la Bahía: Draymond Green y el posible adiós de Steve Kerr

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El corazón de la dinastía de los Golden State Warriors parece estar latiendo con una frecuencia distinta. Draymond Green, el pilar defensivo del equipo, lanzó una bomba mediática este lunes al confesar que percibe el final de la etapa de Steve Kerr como entrenador en jefe de la franquicia.

A través de su espacio, The Draymond Green Show, el veterano compartió una vulnerabilidad poco común en él. "Nunca había estado tan inseguro sobre lo que vendrá después", admitió Green. Sus palabras reflejan el desconcierto de un vestuario que, por primera vez en más de una década, no tiene claro quién llevará el timón el próximo otoño.

Un "último momento" compartido

La eliminación de los Warriors ante los Phoenix Suns en el torneo de repesca (Play-In) no fue solo un golpe deportivo, sino que podría haber sido el cierre simbólico de un trío legendario bajo el mando de Kerr. Green recordó con nostalgia un instante compartido con Stephen Curry y el propio entrenador tras la derrota.

"Steph, Steve y yo compartimos un momento que podría ser nuestra última vez jugando con Steve como entrenador. Me alegra que hayamos podido vivirlo. Fue algo muy importante", expresó Green.

A pesar de sus deseos personales de que Kerr regrese, su instinto le dice lo contrario: "Si me preguntan mi opinión, creo que no volverá. Simplemente sentí que ese era el final".

El peso de una era legendaria

La salida de Steve Kerr no sería un movimiento cualquiera; sería el fin de una de las gestiones más exitosas en la historia del deporte profesional. Tras la derrota ante Phoenix, el propio Kerr admitió que evaluaría su futuro, reconociendo con pragmatismo que todos los cargos de entrenador tienen una "fecha de caducidad".

El currículum de Kerr en San Francisco es, sencillamente, irreprochable:

12 temporadas al frente del equipo.

4 anillos de campeón de la NBA.

604 victorias frente a 353 derrotas.

Entrenador del Año en 2016, tras la histórica temporada de las 73 victorias.

El dilema personal de Draymond Green

La incertidumbre no solo rodea al banquillo, sino también al futuro del propio Green. A sus 36 años, el delantero se encuentra en una encrucijada contractual. Aunque tiene una opción de jugador valorada en 27,7 millones de dólares para la temporada 2026-27, su permanencia en el equipo no es una garantía absoluta.

"Espero seguir aquí el año que viene, pero tampoco lo sabemos", señaló el jugador. El núcleo que cambió el baloncesto moderno —Curry, Green y Kerr— enfrenta ahora el desafío más difícil de todos: aceptar que el tiempo y los contratos tienen un límite, y que el "Último Baile" en la Bahía podría haber ocurrido ya, sin que nos diéramos cuenta.