Le propinan brutal paliza a colaboradora de TV Azteca

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de TV Azteca en el programa “Venga la Alegría” ha sido noticia tras ser atacada por un conductor en la madrugada del 19 de abril en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía Tlapan.

Carlos Quirarte, presentador del espacio, compartió la noticia de su compañera que dejó en shock a la producción durante el fin de semana. Imágenes difundidas en redes sociales se evidencia la brutal paliza a la trabajadora del canal.

Conductor ataca sin piedad a colaboradora

La editora del programa solicitó un servicio por una aplicación para trasladarse al set de grabación. Sin embargo, en algún momento del trayecto, pidió acelerar al chófer porque llegaría tarde, este aceleró a toda velocidad, y por miedo a un accidente insistió en bajarla.

En un punto todo se tornó hostil y la baja del vehículo para golpearla brutalmente en su rostro, provocando heridas.

“Este tipo acelera de manera brutal; ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. La baja, pero unos segundos después, regresa, se baja de su automóvil y la golpea”, comentó el conductor en vivo.

Quirarte denunció de manera pública la vulnerabilidad de las mujeres en la calle. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para identificar al agresor.

¿Cómo se encuentra Andrea Muñoz Cruz?

La integrante de TV Azteca pertenece bajo observación médica en un hospital de la ciudad. Un reportero de Fuerza Informativa Azteca, confirmó que en las próximas horas la editora sería sometida a una cirugía debido a que presentó una lesión en el pómulo izquierdo.