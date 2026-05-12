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Estrella de "Rebelde" sufrió fuerte caída mientras se ejercitaba

La artistas de 42 años tuvo que asistir a un centro de salud para una supervisión de cualquier dolencia o fractura 

Por

Elvis González
Martes, 12 de mayo de 2026 a las 01:52 pm
Estrella de "Rebelde" sufrió fuerte caída mientras se ejercitaba
Imágenes de Anahí / Cortesía
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Es de conocimiento público que la actriz y cantante mexicana Anahí, es una apasionada de realizar fuertes entrenamientos para mantener su cuerpo. Sin embargo, en una reciente rutina sufrió una caída, que generó preocupación en el público.  

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El incidente en video

En el clip posteado se observa que la exintegrante de la popular agrupación “Rebelde”, realizaba movimientos de pilates, cuando de manera repentina pierde el equilibrio y cae, recibiendo el impacto en la espalda.

Seguidores de la intérprete de grandes éxitos como “Mi delirio” y “Me hipnotizas”, se mostraron muy preocupados y preguntándose cómo se encontraba de salud tras la caída.

Resulta, que Anahí tuvo que acudir a emergencias, para realizarse radiografías y descartar lesiones severas en la columna.

Mensaje de tranquilidad

Luego de la caída, la cantante que acumula 12,5 millones de seguidores en Instagram, se pronunció con un mensaje de tranquilidad, destacando que fue una caída pequeña, por lo que agradece que no pasó a peor como presentar una fractura.

“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero ‘por inventada’. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, escribió en sus historias de Instagram.

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