Maite Perroni responde a los rumores de amorío con la hermana de Anahí

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El nombre de Maite Perroni volvió a apoderarse de titulares luego que surgieran rumores en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental con Marichelo Puente, hermana de su excompañera de banda Anahí y aún esposa de Jorge D’Alessio.

La especulación tomó fuerza en medio de la mediática separación entre Marichelo y el integrante de Matute, situación que ha mantenido a la familia en el centro de la conversación pública. Ante ello, la ex RBD respondió de forma directa y sin rodeos.

¿Maite Perroni tuvo romance con Marichelo?

Durante un encuentro con la prensa, Perroni negó tajantemente cualquier vínculo amoroso con Marichelo y dejó claro que, entre ambas, únicamente existió una amistad en el pasado. “Fue mi amiga hace muchos años, pero nada más”, expresó la cantante sorprendida por lo que se dice.

La actriz mexicana, conocida por su discreción respecto a su vida privada, también pidió públicamente no ser involucrada en situaciones ajenas y sin fundamento.

“Me llama la atención y me sorprende. Les pido que por favor no me involucren en situaciones que no tienen nada que ver conmigo ni con mi historia”, agregó la protagonista de “Oscuro Deseo”.

“No tengo ningún tipo de relación en este momento”, afirmó Perroni, dejando claro que desconoce los detalles del proceso personal que atraviesa Marichelo y su familia. Además, insistió en que las versiones difundidas carecen de veracidad.

Origen de los rumores

Las especulaciones parecen haberse originado a raíz de la cercanía histórica entre Maite Perroni y Anahí, amistad que nació durante su etapa en RBD, fenómeno musical y televisivo que marcó a toda una generación latinoamericana.

La relación cercana entre ambas artistas y el hecho de que Marichelo sea hermana de Anahí provocaron que usuarios en redes comenzaran a construir teorías sin pruebas, especialmente tras la confirmación de la separación entre la actriz y D’Alessio.

A esto se sumaron versiones sobre una supuesta tercera persona involucrada en la ruptura, lo que incrementó el interés mediático y llevó a que el nombre de Perroni apareciera inesperadamente en la conversación.