¡Que antipático! Bad Bunny le hizo el feo a Maite Perroni y revivió sus anteriores escándalos (+Video)

Las inusuales conductas del reggaetonero Bad Bunny han provocado que en diferentes ocasiones sea blanco de críticas, lo que ha desconcertado a cierta parte del público que no aprueba su comportamiento. Y aunque en estos últimos meses solo se hablaba de él por su “relación” con Kendall Jenner, el artista avivó el rechazo de los internautas al mostrarse un poco mal educado el pasado 5 de octubre en los Premios Latin Billboard 2023.

Como parte del auge por su reencuentro en los escenarios, tres integrantes de la agrupación mexicana RBD fueron los encargados de presentar la categoría “Canción del año – ventas” y a su vez, entregar el premio, y fue precisamente el boricua quien se hizo dueño de este renglón. Rápidamente subió al frente para recibir el reconocimiento a su música, pero, al despedirse de los animadores tuvo un desaire con Maite Perroni, y es que, después de darle la mano a Christian Chávez y Christopher Uckermann, a ella la ignoró cuando intentó saludarlo con un beso.

Al momento en el que la cantante se le acerca para darle un beso a su mejilla, el trapero se ve un poco grosero al alejarse abruptamente, momento que, por supuesto quedó registrado y se hizo viral en las plataformas digitales, provocando que, muchos se fueran en contra del intérprete de “Titi me preguntó”, pues lo consideran una persona falta de respeto.

Un conejo bien malo

Hace unas semanas, el artista de 29 años también protagonizó un incómodo episodio al lograr superar una barrera que habían colocado sus fanáticos antes que abordara el vehículo y justamente antes de llegar, un seguidor le pido una fotografía con quien probablemente sea su hijo, situación que no le agradó para nada y le reclamó que el pequeño estuviera allí.

“Benito, una foto con el nene. Una foto, por favor una foto, una foto con el nene”, se le escucha decir al caballero, consiguiendo que el puertorriqueño perdiera el control antes de montarse. “Cuidado amigo. No me metas el niño aquí, eso está bien cabr*n”, dijo, al mismo tiempo pidiéndole al equipo de seguridad que no le hicieran daño al infante. “Cuidado con el nene”, se le escucha decir posteriormente.

A principios de este año, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, comenzó con el pie izquierdo luego de lanzarle el teléfono a una fanática al mar, tras que ella intentara tomarse una fotografía con él en las calles de República Dominicana, además, le reclamó que no lo hiciera e intentó defenderse en redes sociales, pero todos se fueron en su contra.

"La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", expresó entonces Bad Bunny a través de un tuit.