Valentina Quintero protagoniza gran momento junto a Guaco

La periodista, influencer y conductora venezolana Valentina Quintero vivió un momento de gran emoción al compartir escenario con Guaco, “La súper banda de Venezuela”.

Espectáculo en Caracas

La conductora del recordado programa “Bitácora” estuvo presente en la fiesta al aire libre de “La Clave: Salsa bajo el árbol”, en la que la agrupación estuvo realizando un show cantando sus éxitos más importantes.

Un encuentro lleno de cariño para Quintero, quien le dedicó unas emotivas palabras a la agrupación y a Gustavo Aguado, por los años de música y resaltando el sabor nacional.

“Guaco es el orgullo de todos los venezolanos y están siempre pegados a Venezuela como yo. Estoy muy orgullosa de ustedes”, expresó Valentina.

A su lado estaba Gustavo, voz, director y productor de la banda, quien agradeció a Quintero por la muestra de cariño que siempre le ha ofrecido.

Gustavo dedica palabras a Valentina

“A esta mujer yo la amo”, expresó con risas y humor el zuliano de 76 años.

La periodista documentó el evento que disfrutó de principio a fin, siendo una “guaquera” desde hace muchos años, y siendo la canción “Eres más” una de sus canciones favoritas de la banda.