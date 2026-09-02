Murió destacado integrante de Guaco: Así lo despidió Gustavo Aguado

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El lunes 31 de agosto se confirmó la muerte del cantante y compositor Ricardo Páez, popularmente conocido como “Macaco”. El artista fue por varios años integrante de la histórica agrupación venezolana Guaco.

Mensaje de despedida

El peculiar apodo del artista sirvió para la utilización de varias coletillas grabadas por la popular “Súper Banda de Venezuela”.

La partida del cantante generó múltiples expresiones de condolencias y luto en el mundo musical venezolano, en especial en el vocalista Gustavo Aguado, quien lo inmortalizó con el grito de "¡Macaco!" en honor a su entrañable amistad.

A través del Instagram oficial de Guaco, Gustavo posteó una imagen junto a Páez posando sonrientes y con el mensaje:

“Me cuesta entender y aceptar que haya partido una de las personas más influyentes en mi vida y en Guaco. Un verdadero amigo. Descansa Ricardo Páez (Macaco)”, escribió.

Hasta el momento no se conoce de qué murió el cantante.