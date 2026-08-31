Bajo el Árbol anuncia el regreso de La Clave con Guaco y Ritmo Candela

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El pasado 24 de junio, tras el sismo que afectó a distintas zonas del país, la edición de La Clave pautada para esa misma semana tuvo que ser pausada. Ante la emergencia, la empresa de entretenimiento y plataforma cultural Bajo el Árbol asumió una premisa clara: reprogramar los encuentros festivos y volcar su capacidad operativa al servicio de las familias afectadas. Esa labor de acopio, movilización y entrega de insumos en refugios y sectores prioritarios de Caracas se ha mantenido viva desde entonces, bajo la convicción de sus directores, Jean Paul y Silvia, de estar presentes y apoyar "hasta que haga falta".

Dos meses después, La Clave se prepara para volver a abrir sus espacios. El próximo 25 de septiembre de 2026, el evento bandera de la música tropical en la capital regresa con una propuesta que busca sanar, acompañar y reconstruir el tejido social a través del ritmo y el apoyo mutuo.

Bajo la premisa "Nos volvemos a encontrar", esta edición adquiere un significado especial al contar con la presentación estelar de Guaco, acompañados del sabor de la agrupación Ritmo Candela. La Superbanda de Venezuela le pondrá el sonido a una noche muy esperada, interpretando los temas que forman parte de la memoria afectiva y el ADN cultural del venezolano. El concierto invita al público a reconectarse con sus raíces y a abrazar la alegría colectiva como una herramienta genuina de resiliencia.

Fieles a su compromiso social, los organizadores anunciaron que a partir de esta fecha de septiembre, La Clave integrará de forma permanente un gran centro de acopio en la entrada del evento. Se movilizará a los más de 3.000 asistentes para recolectar insumos destinados a las comunidades que aún atraviesan momentos complejos, transformando la celebración en un canal directo de solidaridad.

Las entradas y códigos QR adquiridos para la fecha suspendida en junio serán 100% válidos para ingresar de forma directa este 25 de septiembre. Igualmente, de acuerdo a Bajo el Árbol, aquellos usuarios que deseen solicitar un canje para otra edición del año o requerir la devolución de su boleto, contarán con atención directa mediante la plataforma GoLiiive.

Con esta velada, Bajo el Árbol reafirma su propósito de crear refugios de encuentro con estándares de calidad y corazón local, donde el arte y la comunidad se abrazan para construir juntos.

NOTA DE PRENSA