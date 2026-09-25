Miguel De León regresa a una nueva temporada de "Los penes también hablan"

Tras una pausa por respeto a los venezolanos debido a los terremotos del 24 de junio, regresa la exitosa pieza teatral “Los penes también hablan”. El proyecto, escrito y producido por Karl Hoffman, cuenta con las actuaciones de tres grandes de la escena nacional: Rolando Padilla, Henry Soto y Miguel De León.

El regreso de “Los penes también hablan”

En una entrevista exclusiva para Meridiano, el actor Miguel De León expresó su emoción por el reestreno de la obra, programado para el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural Chacao.

La pieza, que se estrenó hace unos meses, tiene el fin de hacer reír, emocionar y conectar con los espectadores desde una perspectiva diferente sobre el sexo.

Para Miguel, la obra no solo ofrece comedia y diversión de principio a fin, sino que aborda con honestidad masculina diversos prejuicios vinculados con la sexualidad y las relaciones de pareja.

Vida familiar

El actor también habló sobre el cariño por su familia y el orgullo de ver a su hija, Isabella De León, triunfar en el teatro musical al interpretar el papel de Patty Simcox en "Vaselina: El Musical Venezuela"

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