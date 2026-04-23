Fue protagonista con Miguel de León y luego se instaló en Miami alejándose de la TV

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María Antonieta Castillo regaló por muchos años talento y profesionalismo en la televisión venezolana en producciones como “Natalia del mar”, “Un esposo para estela” y “Aunque mal paguen”, está última protagonizada junto a Miguel de León.

Lo difícil de vivir en Miami

La criolla que lleva años lejos de la televisión venezolana y viviendo en Estados Unidos, posteó un vídeo en su perfil de Instagram hablando de lo duro de buscar oportunidades en otro lugar, lejos de tu tierra.

Castillo comenzó el clip comentado que mucha gente piensa que ir a Miami para realizar televisión es una tarea fácil. Sin embargo, aseguró que es todo lo contrario, por enfrentar con una cultura diferente, manera de hacer televisión diferente y lenguaje muy diferente.

“En Venezuela tenía un nombre por las novelas que había realizado, conocía directores, equipo de producción, conocía la dinámica del país. Vengo a Miami pensando que sería igual, y nada que ver todo es muy distinto”, dijo.

Fue muy clara en comentar a sus seguidores que todo es diferente a Venezuela, en especial por la manera de realizar los castings que considera lo más complicado.

Castillo: "Nadie me estaba viendo"

Estando en la ciudad del sol, se dio cuenta que debía dedicar su tiempo también para trabajar y así poder pagar las cuentas.

“Lo más difícil para mí fue ser actriz estando es un país en el qué quería actuar, pero nadie me estaba viendo”, dijo sin tapujos.

Sus seguidores no dudaron en apoyarla, resaltando su carrera y proyectos exitosos en Venezuela que la hacen una figura muy recordada.