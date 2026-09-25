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La estrella del cine Susan Sarandon detenida frente a la ONU

La artista de 79 años participaba en una marcha para exigir que se detenga el envío de armas de Estados Unidos a Israel

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Elvis González
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 12:39 pm
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La estrella del cine Susan Sarandon detenida frente a la ONU
Susan Sarandon / Cortesía

La actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida en Nueva York durante su participación en una protesta la tarde del jueves 24 de septiembre. En redes sociales, circulan imágenes del momento que autoridades sacan a la artista de “Encanta”, del lugar.

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Susan arrestada en Nueva York  

Susan estaba participando en una protesta en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien participaba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La ganadora de un premio Oscar, estaba junto a la actriz Hannah Einbinder, quien también muy retirada por las autoridades.

La artista de 79 años y un grupo protestaban para exigir que se detenga el envío de armas de Estados Unidos a Israel, siendo Susan desde hace varios años una gran activista a favor de la causa palestina y en contra de las acciones militares en Gaza.

La organización “Jewish Voice for Peace” en español “Voz Judía por la Paz” fueron quienes realizaron la convocatoria en las afueras de la ONU.

Organización se pronuncia

A través en redes sociales la organización Jewish Voice for Peace se pronunció tras la detención Susan y otras personas.

Indicaron que estaban protestando de manera tranquila y pacífica por una causa que consideran importante para la paz del mundo.

“Más de 400 personas realizaron una sentada masiva frente a la ONU para exigir el fin del genocidio y el fin de la financiación militar estadounidense a Israel. Más de 100 neoyorquinos fueron arrestados por protestar”, publicaron en su cuenta de X.

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