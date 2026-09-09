Actor mexicano confiesa que dejó de ser gay tras aceptar a Cristo en su vida

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El actor mexicano, Alejandro Tommasi, volvió a dar de qué hablar tras revelar un cambio importante en su vida personal. A sus 69 años, el intérprete aseguró que su acercamiento al cristianismo modificó la manera en la que entiende sus relaciones y sus preferencias.

Tommasi habló del tema durante una entrevista con TVNotas, donde explicó que actualmente vive una etapa marcada por su fe y que, aunque mantiene sentimientos y amistades, decidió no mantener relaciones con hombres debido a sus creencias religiosas.

El actor explica cómo cambió su vida

“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe”, afirmó al referirse a esta nueva etapa. Tommasi explicó que comenzó a asistir hace unos dos años a la Iglesia Presbiteriana San Pablo y que su acercamiento a Cristo ha tenido una influencia determinante en sus decisiones personales.

El protagonista de numerosas telenovelas explicó que no considera que se trate simplemente de dejar de sentir atracción, sino de una decisión relacionada con aquello que considera permitido dentro de su fe.

“No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten”, expresó durante la conversación.

También aclaró que esto no significa que haya dejado de sentir afecto por determinadas personas, pues todavía puede tener amistades o incluso sentir que su corazón está puesto en alguien, aunque haya decidido no establecer relaciones.

El actor también habló de la evolución de su espiritualidad. Aseguró que siempre se había considerado una persona religiosa y espiritual, pero que anteriormente tenía una visión diferente de Jesucristo.

Según relató, su experiencia religiosa había estado relacionada con el catolicismo y otras prácticas como la meditación. Sin embargo, afirmó que posteriormente sintió que Cristo lo estaba llevando hacia otro camino.

“Él fue quien me trajo al camino”, aseguró Tommasi al explicar la importancia que actualmente tiene la fe cristiana en su vida.

De declararse gay a identificarse como pansexual

En 2015, el azteca confirmó públicamente que era gay después de que su orientación sexual se hiciera pública sin que él lo quisiera. En aquella oportunidad reconoció que habría preferido mantener ese aspecto de su vida en privado.

Su trayectoria sentimental también incluye una extensa relación con Óscar Ruiz. Ambos estuvieron juntos durante más de 15 años y contrajeron matrimonio por primera vez en septiembre de 2011, en Ciudad de México.

La pareja se divorció en 2015, posteriormente se reconcilió y volvió a comprometerse en 2016. En abril de 2017 contrajeron matrimonio nuevamente, esta vez en Las Vegas.

Años después, en 2022, el intérprete explicó que se identificaba como pansexual. En ese momento sostuvo que para él el vínculo emocional con una persona estaba por encima de su género o sexualidad y que se enamoraba de quien lo tratara bien y lo amara.