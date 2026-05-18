Actriz y presentadora venezolana hizo público su bautismo en Miami

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La presentadora venezolana Alejandra Pulido vivió una de las experiencias más bonitos y especiales de su vida, bautizarse. La criolla posteó un carrusel de imágenes y videos en Instagram de momentos de la ceremonia, en los que aparece visiblemente conmovida.

“Describo este día como uno de los mejores y más esperados de mi vida. Una nueva vida cambiada en Jesucristo. Gracias mi Dios”, escribió en su perfil.

Una emotiva declaración de fe

Entre lágrimas de emoción y agradecimiento, la exreina de belleza fue sumergida en el agua como un símbolo de una nueva vida en Cristo a través del bautismo, siendo una declaración de fe, libertad y rendición.

Alejandra agradeció a la congregación “One City Church”, que tiene sede por todo Estados Unidos, por la dedicación en su camino.

“Gracias a mi iglesia y Pastores por sus enseñanzas, guía y hacerlo posible”, escribió.

Uno de los momentos más especiales, fue un video de Alejandra cuando una mujer (posiblemente la pastora), le habló al oído antes de sumergirla al agua, palabras que tocaron profundamente su corazón al punto de soltar lágrimas.

Trayectoria en las pantallas y las pasarelas

Pulido quien actualmente vive en Estados Unidos junto a sus dos hijos, cuenta con una sólida carrera como animadora, actriz, periodista y modelo.

Participó en el Miss Venezuela 2002 con la banda del estado Guárico.

En el plano personal, estuvo casada en el pasado con el actor y cantante venezolano Giancarlo Pasqualotto.