Er Conde del Guácharo fue hospitalizado: estos son los problemas de salud que ha enfrentado

Benjamín Rausseo, conocido popularmente como Er Conde del Guácharo, fue trasladado de emergencia a una clínica de Puerto Ordaz luego de presentar una molestia cardiovascular que encendió las alarmas de su entorno.

La situación ocurrió mientras el humorista y empresario se encontraba en El Tigre, estado Anzoátegui, supervisando trabajos de expansión del conjunto residencial Atlantis, según informaron las fuentes autorizadas.

El episodio ocurrió ante la presencia de trabajadores que se encontraban en el lugar y quienes activaron los protocolos de asistencia. De acuerdo con los informantes, Rausseo está fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica.

El estrés le jugó en contra a Er Conde

Fuentes vinculadas al criollo, atribuyeron el episodio al elevado nivel de estrés y al intenso ritmo laboral que habría mantenido durante los últimos meses, periodo en el que decidió asumir la responsabilidad completa de sus compañías.

No obstante, hasta el momento se desconoce un informe médico que certifique lo especulado por su entorno. Asimismo, ni Benjamín ni su equipo de trabajo se han pronunciado por lo sucedido ni hay información extra sobre su situación actual.

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que el popular humorista venezolano enfrenta una emergencia relacionada con su salud.

Una emergencia que llevó a un cateterismo

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en abril de 2015, cuando Rausseo fue llevado de emergencia a una clínica del estado Bolívar después de enfrentar un fuerte malestar.

En las primeras horas circularon reportes que aseguraban que había sufrido un infarto. Sin embargo, su entonces jefa de prensa, negó que ese diagnóstico estuviera confirmado y explicó que el humorista había llegado con dolor estomacal y la tensión arterial elevada.

Los estudios médicos detectaron una vena obstruida y los especialistas evaluaron realizarle un cateterismo. Finalmente, el procedimiento se realizó y fue reportado como exitoso.

Días después, Rausseo informó públicamente que se encontraba recuperándose y agradeció las muestras de apoyo que recibió durante aquel episodio.

La emergencia de 2018 también terminó en quirófano

Tres años después, en agosto de 2018, el nombre de Er Conde del Guácharo volvió a aparecer relacionado con una emergencia médica. En esa ocasión fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Caracas tras sufrir un derrame nasal asociado a una crisis hipertensiva.

El propio Benjamín confirmó entonces la situación y comunicó que se encontraba estable y en recuperación. Luego de aquella cirugía, el comediante incluso recurrió a su característico sentido del humor para hablar públicamente de lo sucedido y asegurar que se estaba recuperando.