Las diferencias de Catherine Fulop con su hija Oriana, tras la maternidad

Han pasado varios meses desde que Catherine Fulop se convierto en abuela de una hermosa bebita llamada Gia, fruto de la relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Un momento de unión familiar, amor, respeto y hasta límites, los cuales la actriz, modelo y exreina de belleza compartió en redes.

Un nuevo rol lleno de normas

Fulop habló sin filtros de cómo su hija mayor le ha colocado límites en la crianza de Gia, teniendo que adaptarse a las decisiones que los jóvenes padres toman para el bien de la pequeñita.

Indicó que ahora está en un mundo de abuela lleno de reglas, respeto y decisiones personales que ella sigue sin problemas.

“Uno se convierte en abuela y empieza a entrar a un mundo nuevo lleno de reglas nuevas, reglas que tú no pusiste. Y es una sensación rara de tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que estaba dado por sentado. Es fácil sentir que hay una distancia que duele”, expresó.

Aceptar el cambio con amor

La eterna protagonista de la novela “Abigail”, toma los límites con cariño y respeto, construyendo un vínculo sano en esta nueva etapa.

“Ya no eres mamá, eres abuela. Así que el que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida", finalizó el video posteado en su perfil de Instagram.

Las declaraciones de Fulop generaron un amplio debate entre sus seguidores. Mientras la mayoría respaldó sus palabras y elogió su madurez, otros coincidieron en que el respeto hacia las decisiones parentales forma parte del crecimiento familiar.