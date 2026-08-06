Catherine Fulop lidera "Arepazo solidario" a beneficio de los damnificados por los terremotos

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El próximo domingo 9 de agosto se llevará a cabo en Argentina el “Arepazo solidario”, una jornada benéfica dedicada para recaudar fondos para las familias damnificadas en Venezuela, tras los terremotos del miércoles 24 de junio.

Ayuda desde Buenos Aires

La jornada solidaria contará con el sabor criollo y la colaboración de la actriz, conductora y exreina de belleza Catherine Fulop, junto el creador de contenido gastronómico Víctor “El Gordo Cocina”.

El “Arepazo solidario” se llevará cabo en el restaurante venezolano Estación Chacaíto, ubicado en el barrio Palermo, de Buenos Aires.

La actividad está pautada para comenzar a las 12:00 (hora de Argentina).

“A un mes de los terremotos que golpearon a Venezuela, miles de familias siguen necesitando nuestra ayuda. Por eso nos unimos para apoyar a quienes, día tras día, trabajan incansablemente llevando alimentos a las personas más afectadas en los campamentos de La Guaira”, escribió Fulop.

Respaldos a la causa

Diversas figuras de Venezuela han apoyado la iniciativa, entre ellas Maite Delgado, quien desea que el restaurante pueda llenarse y sea un éxito.

La cuenta oficial del evento asegura que los visitantes podrán disfrutar de arepas rellenas, el plato típico por excelencia de la gastronomía venezolana, disfrutar de bebidas y postres venezolanos.