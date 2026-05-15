Maite Delgado conmueve al recordar a su madre y revelar detalles de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

La animadora y exreina de belleza venezolana, Maite Delgado, suele compartir en redes sociales los momentos gratos que vive con su padre, el señor Fernando Delgado. Sin embargo, muchos no conocen de su fallecida madre, María Teresa.

Un emotivo recuerdo en la televisión

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la criolla 59 años y nacida en Valle de Guanape, estado Anzoátegui, recordó un momento especial con su progenitora en “Súper Sábado Sensacional”, transmitido un día después de la final del Miss Venezuela 1986.

Sincera y sin filtros, Maite escribió que fue de mucha emoción ver de nuevo las imágenes de su juventud al lado de la mujer que le dio la vida.

“Ver de nuevo a mi mamá y escuchar su voz fue tremendamente impactante para mí. Murió 4 años después de ese video, esto fue con el gran y muy querido Amador Bendayán”, escribió.

Reveló la causa de su muerte

El post despertó comentarios y dudas de internautas, una de ellas preguntado de qué falleció la señora, a lo Maite respondió: “Murió a los 49 años de un infarto fulminante”.

La respuesta despertó asombros en los fieles seguidores de la “animadora número uno de Venezuela”, en su mayoría resaltando que partió a muy temprana edad.

Talento heredado

El video despertó mensajes de cariño para Maite, madre de dos hijos llamados Alfonso y Santiago Mora, muchos destacando que heredó la potente voz de su mamá.

Viviana Gibelli, Albani Lozada y Rodner Figueroa, dejaron colgado bonitos comentarios para Delgado.