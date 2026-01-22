Maite Delgado habla del cáncer de su padre: "Siempre en positivo"

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de amor, unión y mucho apoyo fue lo que vivió la conductora venezolana Maite Delgado, con su padre, Fernando Delgado. A través de Instagram, la exreina de belleza posteó un video de paseo con su progenitor en un lugar lleno de mar, intenso cielo y barcos.

En el clip Maite se mostró muy sonriente y al pendiente en cada momento del señor, quien hoy se encuentra recuperándose de un cáncer en la lengua, que ha afectado un poco su manera de hablar, de acuerdo con la información revelada por la Mis Anzoátegui 1986.

Gran momento entre padre e hija

Fernando, que tiene enorme parecido con el hijo mayor de la emblemática conductora, posó muy feliz con el paisaje, mostrando su positividad y energía de seguir compartiendo con su familia.

La también creadora de contenido informó que fue en el año 2025 que el señor enfrentó el delicado diagnóstico, en la madre tierra España.

Aunque hoy se encuentra muy recuperado, Maite indicó que tiene dificultades para hablar. “Ahora no le gusta hablar mucho. Es porque sabe que suena un poco diferente. Papá acaba de culminar su proceso de sanación del cáncer de lengua que enfrentamos el año pasado, pero está muy bien, gracias a Dios”, escribió.

Motivación de seguir

Lejos de sentirse mal, el señor Fernando se mantiene positivo de que vendrán días muchos mejores para seguir coleccionando momentos especiales con su familia, en especial con su hija, una de las presentadoras más queridas y respetadas del país.

“Lo complazco y agradecida de tener esta maravillosa oportunidad de crear increíbles memorias. Siempre en positivo y recordándome que según el llanero solo se baña en rio”, aseveró.

No es la primera ocasión que Delgado escribe palabras de amor para su progenitor, en diversas publicaciones en Instagram, ha compartido imágenes únicas y de lo mucho que ama al señor de 83 años.