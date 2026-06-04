Sorpresa en La Rinconada: La primera gema de la Triple Corona para yeguas tiene una fija imperdible

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La pasión por las carreras mantiene su curso en el óvalo de La Rinconada este domingo 7 de junio. La reunión 24 presenta un programa oficial integrado por 14 competencias, donde destaca la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento que marca el inicio de la Triple Corona de Yeguas.

Imperdible: Yegua Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La precisión en el pronóstico constituye el activo más valioso de la jornada. En el complejo tablero del 5y6, la elección de una yegua clave funciona como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al momento de sellar el boleto.

Como es costumbre en el hipismo, los nombres de los ejemplares cotizados circulan con rapidez en la antesala. Son piezas que llegan con un objetivo claro: asegurar el éxito de los cuadros. Su atractivo radica en la versatilidad de su dividendo, capaz de blindar la apuesta con un retorno sólido o de propinar ese "batacazo" inesperado que deja a la mayoría de los aficionados sin aciertos.

La quinta válida será el evento selectivo de mayor importancia de la jornada. Este compromiso reúne a un calificado lote de yeguas nacionales de tres años, las cuales medirán fuerzas en el exigente recorrido de la milla (1.600 metros).

En este escenario, la potra alazana Queen of Dragons saltará a la pista con el número 8 en su gualdrapa, pues reaparece luego de 42 días sin correr. La tresañera contará con la conducción del inspirado jockey Hemirxon Medina y la preparación de David Palencia, en defensa de los colores del Stud "M & P".

Esta calificada corredora, perfilada como la tercera favorita para Gaceta Hípica buscará emular la contundencia de su primera victoria, obtenida el pasado 26 de abril. En aquella oportunidad, la yegua demostró su superioridad en la pista de La Rinconada al cruzar la meta con una sólida ventaja de 5 1/4 cuerpos.

Posible sorpresa: Yeguas nueve participantes

Queen of Dragons es el nombre que domina las conversaciones entre la afición. Su candidatura despierta una expectativa inmensa en las horas previas a la jornada, al punto que muchos lo catalogan como la potencial “Imperdible” para el 5y6 dominical.

La potra saltará a la arena de Coche en la quinta válida con una misión clara: Una sorpresa que le otorga en la primera gema. Tras esta designación popular, la mirada de los hípicos se posa sobre la pupila de Palencia, de quien se espera la concreción del gran acierto que todos buscan.