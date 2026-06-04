Flavien Prat gana con Goodall el primer Stakes del jueves en Saratoga

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La tarde de este jueves, el hipódromo de Saratoga vibró con una nueva edición del Jersey Girl Stakes, una selectiva exclusiva para potras de tres años. El evento ofreció una bolsa de $175.000 a repartir entre las primeras cinco clasificadas sobre un recorrido de 6 furlongs (1.200 metros) en la pista de arena.

Espectacular triunfo de Goodall en el Jersey Girl Stakes

La potra Goodall, defensora del establo del afamado entrenador Steven Asmussen y conducida por la estrella francesa Flavien Prat, superó un contratiempo inicial. El ejemplar se recuperó por completo tras perder la punta en la partida y aseguró una sólida victoria en la programación oficial de Saratoga.

Los parciales cronometrados del evento mantuvieron un ritmo veloz:

Primeros 400 metros (un cuarto de milla): 21.92 segundos

21.92 segundos Media milla (800 metros): 44.16 segundos

44.16 segundos Los 1.000 metros: 56.13 segundos

56.13 segundos Tiempo final: 1:08.78 para la distancia total

La ganadora exhibió un potente remate de 12.65 segundos en los últimos 200 metros de la competencia. En las taquillas de apuestas, Goodall generó dividendos de $10.26 a ganador, $4.82 al place y $2.82 al show.

Origen y escoltas de la ganadora

Goodall es una hija del semental Yaupon en la yegua madre Moon Over Mag Bay, por el recordado Malibu Moon. Con este triunfo, la corredora alcanza su tercera victoria en una campaña de cinco presentaciones y supera los $250.000 en ganancias acumuladas para sus propietarios y criadores, el histórico Spendthrift Farm.

El podio de la competencia se completó de la siguiente manera: