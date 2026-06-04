Nuevas medidas operacionales entran en vigor en la hípica nacional

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El mes de junio arranca con el listón en lo más alto en el Hipódromo La Rinconada. Las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) estructuraron un exigente programa de 14 competencias para esta semana, un menú de carreras que no solo garantiza emociones de principio a fin, sino que marcará el rumbo de la generación tresañera en las pistas venezolanas.

El atractivo central de la jornada dominical será la disputa del Clásico Hipódromo La Rinconada, primer paso de la Triple Corona para potras. Un selecto lote de nueve corredoras saltará a la arena de Coche en busca de la gloria en el trayecto de 1.600 metros. El evento posee un incentivo económico sin precedentes, con una bolsa global a repartir de 195.000 dólares, factor que asegura una batalla de estrategias desde el brinco inicial.

Incremento en el factor del 5y6: Mayor atractivo para el sellador

La gran noticia para la afición hípica del país radica en una importante modificación en la dinámica de las apuestas. El juego por tradición de la familia venezolana experimentará un ajuste estratégico a partir de esta reunión número 24. Luego de mantenerse bajo la modalidad de 20 bolívares por combinación, la junta directiva del INH tomó la decisión de incrementar el factor multiplicador a 25.

Esta medida busca elevar de forma sustancial el atractivo del pool y premiar con mayor fuerza el acierto de los cuadros ganadores. La ecuación en el hipismo es clara: a mayor volumen de recaudación, el dividendo para quienes logren los seis de la fama resultará mucho más jugoso y gratificante.

Confianza plena y cifras récord en las taquillas

El 5y6 Nacional se consolida como la apuesta deportiva principal del país. El constante incremento en los récords de juego, tanto en el óvalo de Valencia como en el Hipódromo La Rinconada, es una muestra fidedigna de la enorme confianza que el aficionado hípico depositó nuevamente en las instituciones.

Los números de la jornada anterior en el óvalo de Coche respaldan esta tendencia alcista, luego de alcanzar una recaudación de 541.513.860,00 bolívares. El entusiasmo es total y las proyecciones para este primer domingo de junio apuntan a superar con creces dicha barrera debido al nuevo valor de la combinación.

El orden del día y el inicio de las válidas

Las puertas del principal coso hípico nacional se abrirán a partir de la 1:00 de la tarde para recibir a la fanaticada. La paridad es el denominador común en cada uno de los compromisos programados, lo que augura dividendos de excelente valor para los apostadores.

La emoción de las válidas comenzará formalmente a la altura de la novena carrera de la tarde. La primera válida presenta una nómina de 11 yeguas, tanto nacionales como importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, las cuales se medirán en un veloz recorrido de 1.300 metros. La mesa está servida para un espectáculo de primer nivel en la arena de Caracas.