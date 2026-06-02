Esta es la nómina del XCVIII Clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI) en recorrido de 1.600 metros

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El óvalo de Coche se prepara para una jornada electrizante este domingo 7 de junio de 2026. La reunión 24 presentará catorce competencias desde la 1:00 de la tarde, bajo el marco del Clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI). Nueve valientes yeguas saltarán a la pista en un trayecto de 1.600 metros, una prueba de fuego que dará inicio a la consagrada Triple Corona de hembras.

La Rinconada: Homenaje Selectiva Carreras en Vivo

Exactamente. El Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I) es, históricamente, la carrera que rinde homenaje al principal óvalo del país, el coloso de Coche inaugurado en 1959.

Por tradición institucional y dentro del calendario hípico nacional, la competencia lleva ese nombre específico para enaltecer al hipódromo capitalino. Al ser el primer paso de la Triple Corona de Yeguas (seguido por el Clásico Prensa Hípica y el Clásico Joaquín Crespo), jerarquiza la apertura del ciclo tresañero de las hembras con el nombre de la casa matriz del hipismo venezolano.

Potras: Nómina La Rinconada Inscritas 1.600 metros

1 Madame Karina: Jaime Lugo y Fernando Parilli Araujo.

2 Latina Parts: Robert Capriles y Humberto Correia Jr.

3 Emmawatson: Franklin Velásquez y Jorge Salvador.

4 Arantza Victoria: Winder Véliz y Deibis Guevara.

5 Solana: Jhonathan Aray y Carlos Uzcátegui.

6 Roma: Yoelbis González y Ismael Martínez.

7 Mora Linda: Francisco Quevedo y Fernando Parilli Tota.

8 Queen Of Dragons: Hemirxon Medina y David Palencia.

9 Forever Beatriz: Oliver Medina y Fernando Parilli Araujo.

Premio adicional especial a repartir

La carrera se llevará a cabo a la altura de la decima tercera carrera, hora de partida a la 6:00 pm con una bolsa adicional especial de a repartir en divida de 195000,00 y Bs 10.000,00.

Resultados 2026: La Rinconada Yeguas Selectiva

Esta edición realizada el año pasado se convirtió en una victoria para la yegua Eterna Amanda con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento en su momento de Riccardo D'Angelo en tiempo de 98 exactos para los 1.600 metros.