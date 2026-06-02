¡Arranca la gloria! La Rinconada vibra este domingo con la Triple Corona de Yeguas en la R24

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El ambiente de la hípica venezolana se llena de expectación ante lo que será la vigésima cuarta reunión del año en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Este domingo 07 de junio de 2026, el óvalo de Coche abrirá sus puertas para ofrecer un ambicioso programa que consta de catorce competencias de primer nivel, en una jornada que promete emociones de principio a fin para toda la afición del país.

El atractivo central de la tarde será el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada, la prueba que rinde homenaje al principal coloso de la hípica nacional y que marca el inicio formal de la Triple Corona de Yeguas. En esta oportunidad, una selecta nómina de nueve potras de tres años se medirá en un exigente recorrido de 1.600 metros. Además del prestigio histórico que otorga este evento de Grado I, los propietarios disputarán un atractivo premio especial a repartir de $195.000, lo cual añade una enorme dosis de adrenalina y estrategia a la competencia.

El 5y6 nacional: El juego de las mayorías en pleno ascenso

La pasión de los apostadores tendrá su punto cumbre a partir de la novena carrera de la tarde, momento en el cual se dará el toque de queda para el sellado del 5y6 nacional. Esta primera válida se desarrollará en una distancia de 1.300 metros y reunirá a yeguas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras. Los competidores irán en busca de una jugosa bolsa de 33.800 dólares, con una hora oficial de salida pautada para las 4:20 de la tarde.

Cabe destacar que el 5y6 se consolida cada semana como el pasatiempo por excelencia de los venezolanos. Su popularidad no conoce techos, una realidad que quedó en evidencia de forma contundente en la reunión anterior, cuando la recaudación total alcanzó la cifra récord de Bs. 541.513.860,00. Este respaldo masivo de los fanáticos augura una recaudación igual de multimillonaria para la jornada dominical.

Batalla milimétrica en las estadísticas de jinetes y entrenadores

Más allá de los grandes clásicos, la reunión número 24 intensificará la lucha por el liderato de los profesionales en este segundo meeting de la temporada. Los ojos de la prensa y el público estarán sobre los látigos y los preparadores, quienes no ceden terreno en la búsqueda de los máximos honores.

En el departamento de los jinetes, el profesional Jhonathan Aray defenderá con uñas y dientes el liderato de la tabla. No obstante, la presión es máxima, ya que Jaime “El General” Lugo le pisa los talones en la segunda posición. Esta rivalidad en la pista garantiza un espectáculo de alta factura para las próximas semanas.

Por su parte, el renglón de los entrenadores muestra un panorama de pura estrategia:

Gabriel Márquez: Se mantiene en una posición sólida y conserva una diferencia de dos éxitos a su favor.

Riccardo D’Angelo: Ocupa un rol de escolta de cuidado con 8 fotografías en lo que va de ciclo, listo para recortar las distancias.

Esta próxima jornada dominical representará la sexta fecha del presente meeting. Con catorce carreras en agenda y la Triple Corona en marcha, el óvalo de La Rinconada se prepara para escribir una de las páginas más vibrantes de su historia reciente.